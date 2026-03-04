Podemos CyL lleva a la Fiscalía la adjudicación de una VPO a una concejala del PP de Palencia

PALENCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Podemos y candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Palencia solicitando que se lleven a cabo "las diligencias necesarias para investigar y esclarecer los hechos" en relación a la adjudicación de una vivienda de protección oficial a una concejala del PP de Palencia.

Miguel Ángel Llamas, a través de un comunicado, ha insistido en que es "fundamental poner fin a la impunidad y el problema de corrupción sistémica que tiene Castilla y León".

"Da la sensación de que solo tienes una vivienda pública si eres familiar o cargo del PP. Frente a eso, Podemos defiende la justicia social, el derecho a la vivienda y que la impunidad llegue a su fin", ha añadido Llamas.