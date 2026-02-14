Podemos CyL priorizará las soluciones al problema de la vivienda con medidas de "expropiación a grandes tenedores"

Miguel Ángel Llamas en el acto 'Vivienda: Tu necesidad, su negocio' en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que la formación va a "priorizar" las soluciones al problema de la vivienda, por lo que ha anunciado que su programa electoral para los comicios del 15 de marzo va a incluir una serie de medidas dirigidas a la "expropiación de grandes tenedores".

En declaraciones recogidas por Europa Press antes de participar en el acto 'Vivienda: Tu necesidad, su negocio' que se ha celebrado en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid, el máximo responsable de la formación 'morada' en la Comunidad ha destacado que si obtiene el resultado que espera en las elecciones se va a efectuar una "expropiaciones a grandes tenedores" en la Comunidad porque es una medida que ya "han hecho otras comunidades" y ha sido "avalado" por el Tribunal Constitucional.

Todo ello, ha remarcado, ya que "no se puede continuar con esta desidia y abandono en las políticas de vivienda", un punto en el que ha subrayado que esta cuestión es el "principal problema" de la ciudadanía y, por ello, ha criticado la "falta de medidas" en Castilla y León por culpa del gobierno autonómico del PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco, que se "caracteriza por una absoluta desidia" a la hora de realizar políticas que "beneficien a la mayoría social".

En este sentido, Llamas ha señalado que es "fundamental acabar con la corrupción sistemática" que "rige" en Castilla y León y, por ello, ha subrayado la importancia de "priorizar la lucha contra esta corruptela".

Respecto a estas acciones, el coordinador general de Podemos Castilla y León ha destacado que la formación todavía se quiere "guardar algunos ases" para la presentación de un programa en el ámbito de la gestión inmobiliaria y ha resaltado que dicho plan va a ser "muy ambicioso" porque va a estar destinado a "garantizar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo".

En esta línea, ha asegurado querer "garantizar por ley" el acceso a un hogar y para ello se implementarán "medidas administrativas y judiciales" para que la vivienda sea un "derecho y no un negocio", pero de momento prefiere no desgranar las acciones para exponerlas en la mencionada presentación de todas las medidas integrales, que tendrá la vivienda como "eje fundamental" en la precampaña electoral.

Por último, Llamas ha señalado que en las charlas de este sábado se va a hacer un diagnóstico de la situación de la Comunidad y del resto del país para "poner soluciones encima de la mesa".