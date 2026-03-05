Podemos denuncia el estado de la sanidad pública de El Bierzo, con personas "muriendo" por las políticas del PP

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Ve "absolutamente imprescindible" apostar por la industria de transformación en la comarca berciana

PONFERRADA (LEÓN), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha abogado por el cambio político al frente de la Junta para revertir la situación sanitaria en El Bierzo, de "cuarta categoría", y que supone que la gente "se esté literalmente muriendo" porque el PP lleva cuatro décadas "deteriorando y machacando" la sanidad pública en la comarca.

Según ha señalado, es "urgente" dotar de recursos al Hospital de El Bierzo y hacer que la ciudadanía tenga la sanidad "que se merece", "de primera categoría". Para eso es necesario, ha apuntado, que la voz de Podemos "suene con fuerza" en las Cortes de Castilla y León.

"Es evidente que el código postal de la gente que vive en El Bierzo les condena a tener una sanidad de cuarta categoría", ha recalcado y ha agregado que la situación en la que se encuentra el Hospital del Bierzo es "el ejemplo paradigmático" de cómo el PP "destruye y deteriora" la sanidad pública, con personas "muriendo" como algunos pacientes oncológicos y de otras especialidades ante la falta de especialistas suficientes en el centro hospitalario.

Al mismo tiempo, ha manifestado que resulta "absolutamente imprescindible" apostar por la industria de transformación en la comarca berciana. "Llevo ya tiempo recorriendo España y creo que no he visto, no he encontrado un territorio con mayor riqueza natural que El Bierzo. No lo hay. Es una comarca que tiene ocho sellos de calidad y eso se está desaprovechando incesantemente durante todas estas décadas", ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que los productos "sin parangón" que tiene esta comarca se puedan transformar y se puedan comercializar en el territorio. "No puede ser que la riqueza que tiene El Bierzo se vaya a otros territorios, muchas veces también incluso fuera de España para que otros saquen el valor añadido de los productos de la calidad de El Bierzo", ha apostillado.

UN PROYECTO VITAL "DIGNO"

Por ello, ha expresado la necesidad de apostar por una industria de transformación, por generar empleo con alto valor añadido en la comarca, apostar por el I+D+i y por que El Bierzo sea un nudo logístico del noroeste de España y hacer que la gente "pueda quedarse en esta tierra a desarrollar un proyecto vital digno".

Por otra parte, se ha mostrado en contra de los proyectos de macroparques eólicos, solares, de plantas de biomasa o de biogás, que lo que hacen es "contaminar un terreno que tiene una riqueza sin parangón".

Por todas estas cuestiones, ha recalcado, es "tan importante" que el candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, esté en las Cortes de Castilla y León para llevar las necesidades y las reivindicaciones de El Bierzo al Parlamento autonómico.

LA POLÍTICA TIENE "UNA DEUDA" CON EL BIERZO

Finalmente, Pablo Fernández ha transmitido que la política en general tiene "una deuda" con El Bierzo, ya que tradicionalmente ha sido una tierra "abandonada" y "desdeñada", especialmente por el PP tras 40 años al frente de la Junta, aunque también por el PSOE.

El portavoz de Podemos se ha pronunciado de este modo en la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada (León), donde ha acompañado a Miguel Ángel Llamas en un acto de campaña electoral.

Miguel Ángel Llamas también ha defendido una sanidad cien por cien pública, con condiciones "dignas" y profesionales suficientes para que la atención sea de calidad y ha agradecido la labor que desarrolla la plataforma OncoBierzo.



