Podemos descarta confluencias con Imagina Burgos tras su apoyo a la independencia de Cataluña

Publicado 10/12/2018 12:50:09 CET

BURGOS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Burgos, Raúl Salinero, simpatizante de Podemos, ha descartado este lunes cualquier tipo de confluencia con Imagina Burgos de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019 tras el apoyo de esta formación a la independencia de Cataluña.

Salinero, acompañado de la procuradora de la formación morada, Laura Domínguez, ha explicado que Imagina Burgos nación como una coalición política de cara a los comicios de 2015 y que en la actualidad se ha transformado en una coalición electoral.

En este sentido, ha advertido que el proyecto ciudadano de esta formación, que en la actualidad mantiene cuatro concejales en el Ayuntamiento de Burgos, se rompió en el momento en el que se respaldó abiertamente la independencia de Cataluña y ha insistido en que Podemos busca un polo democrático y municipalista.

Ante esta coyuntura, Raúl Salinero ha desmentido que se haya producido cualquier tipo de conversación, formal o informal con Imagina Burgos, tal y como han sostenido en los últimos días desde esta formación, y ha remarcado que Podemos se encuentra en un punto de madurez política.

Asimismo, ha abogado por buscar alianzas con otras formaciones, como Izquierda Unida o Equo, de cara a la cita con las urnas de mayo y ha destacado que el proyecto de Imagina Burgos ya no es válido para la capital burgalesa.

La procuradora Laura Domínguez, por su parte, ha señalado que Podemos aspira a gobernar el Ayuntamiento de Burgos con trabajo y esfuerzo, a la vez que ha destacado la labor desarrollada en el consistorio por los ediles no adscritos Raúl Salinero y Blanca Guinea.

Además, ha sostenido que la formación morada pretende que el de Burgos sea un ayuntamiento de alternativa y cambio y ha asegurado que, por ello, no se repetirán los errores del pasado. "Imagina Burgos no es una fuerza de cambio, no lo ha demostrado en ningún caso", ha puntualizado.