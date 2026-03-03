Podemos exige explicaciones a Mañueco de la "adjudicación a dedo" de una VPO con piscina a una edil del PP en Palencia

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido este martes al presidente de la Junta de Castilla y León y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, que de explicaciones de la adjudicación "a dedo" de una VPO con piscina a la concejal del PP en Palencia Laura Lombraña y ha zanjado que se trata de un caso de "corrupción pura y dura".

"Se adjudicó a dedo y la Junta de Castilla y León tenía la obligación de supervisar este procedimiento", ha aseverado Pablo Fernández que ha acusado al Partido Popular de "saltarse" la Ley autonómica para "adjudicar a dedo" viviendas de protección oficial y ha asegurado que en este caso se hizo sin realizar un sorteo entre los demandantes inscritos en el Registro de vivienda de protección oficial.

"Es una absoluta vergüenza y un total bochorno", ha reiterado el secretario de Organización de Podemos que ha zanjado: "Esto se llama corrupción".

Pablo Fernández ha recordado que uno de los principales problemas en Castilla y León radica en "la imposibilidad extrema" de acceder a una vivienda, "salvo que seas concejala del Partido Popular", ha ironizado para añadir que Laura Lombraña ha sido adjudicataria de un chalet con piscina.

"Esto quiere decir que el Partido Popular ha permitido que se adjudique a dedo una vivienda a una concejala del Partido Popular y esto revela, insisto, que en Castilla y León es prácticamente imposible acceder a una vivienda salvo que seas concejala del Partido Popular o salvo que seas familiar del Partido Popular", ha concluido el político de la formación morada.