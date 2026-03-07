Podemos exige un plan "anti-Trump" de "refugio y paz" para hacer "realidad" el 'No a la guerra": "Fuera yanquis"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante un acto público, en el centro cívico Bailarín Vicente Escudero, a 7 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria Política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y la secretaria general de la misma formación, Ione Belarra, han exigido un plan "anti-Trump" de "refugio y paz" para hacer "realidad" el 'No a la guerra' y han clamado "echar" a Estados Unidos de España al grito de "fuera yanquis".

Así lo han hecho en un acto de Podemos-Alianza Verde en Valladolid en el marco de la campaña electoral en Castilla y León, en el que han arropado al candidato, Miguel Ángel Llamas, y a la número 2 por Valladolid, Almudena Villareal, junto al secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

"España es el país del 'No a la guerra' y estamos en condiciones de ser un refugio contra el terror de Trump", ha reivindicado Montero, quien ha reclamado el mencionado "plan anti-Trump" que pasa por "echar a Estados Unidos" de las bases de Rota y Morón y "presentar un calendario de salida de la OTAN", pues, a su juicio, mientras el país esté en la mencionada organización y haya soldados norteamericanos operando en el territorio, España "es del bando de Trump y Netanyahu".

"No queremos ser parte de esa banda de criminales", ha subrayado, para pedir un referéndum para ver si la gente "quiere la alianza con los criminales o la paz", y que España "renuncie a la guerra como instrumento de política nacional", en consonancia con el "ejemplo" de Irlanda.

Montero ha solicitado, igualmente, que desde "esta misma semana" se apliquen medidas para topar el precio de la energía, los alimentos y "productos de primera necesidad", para que la guerra "no afecte a los bolsillos de la gente", y ha incidido en la necesidad de "expropiar las viviendas a los fondos buitre norteamericanos", una forma de "dar a Trump donde más le duele, en sus negocios y bolsillos".

"Tenemos que demostrarle que en España la riqueza que generan nuestros compatriotas se queda en España y la disfrutan nuestros hermanos y nuestras hermanas, nuestros hijos y nuestras hijas, y no sus amigos pedófilos y criminales", ha apostillado, al tiempo que ha advertido de que las guerras "las ordenan desde despachos lujos, pero las paga siempre el pueblo".

"SI QUIEREN GUERRA, QUE VAYAN ELLOS"

Así, ha lamentado que "mandar a morir a los hijos de otros es facilísimo", ante lo que ha recogido el lema viral 'Send Barron Trump' para pedir al presidente de Estados Unidos que si quiere guerra vaya él o "mande a su gente más querida a la primera línea del frente": "Si quieren guerra, que vayan ellos".

Montero, quien ha criticado también que quienes mandan en la Unión Europea hayan "traicionado el mandato de paz" del origen del bloque porque "quieren la guerra" por "dinero y poder", ha censurado, asimismo, la compra de armas a Estados Unidos y el aumento en gasto militar en España.

En este sentido, ha exigido que el "dinero público comprometido para armas" se lleve "de inmediato a los hospitales, escuelas, residencias y servicios públicos" en lugar de impulsar espacios como la fábrica de drones que se implantará en Valladolid y León.

"Hay que actuar ya, sin perder más el tiempo", ha añadido, para arremeter contra PP y Vox, unos "vendepatrias" que "entre España y Trump eligen Trump", y avisar de que el candidato del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, o "Demoliciones Mañueco", "lleva la bandera de la guerra".

NO PERMITIR QUE CYL SEA UNA "TIERRA DE GUERRA"

En la misma línea, Ione Belarra ha situado el 'No a la guerra' como el "principio político más importante", por lo que ha llamado a "defenderlo a toda costa", al tiempo que ha recordado a los ciudadanos de Castilla y León que "en medio de una guerra" toda la sociedad está "en peligro".

En alusiones también a las fábricas de drones, la secretaria general de Podemos ha criticado que se quiera hacer de la Comunidad una "tierra de guerra". "No podéis permitir que los ríos de sangre lleguen hasta estas tierras dignas, poderosas y de gente de paz, de gente pacífica, de gente de acogida, que sabe perfectamente lo que cuesta y que sabe perfectamente, porque lo hemos vivido también en España, que las guerras siempre las pagan los hijos de la clase obrera", ha aseverado.

De este modo, ha incidido en que se vive un "momento histórico" en el que "nadie puede mirar para otro lado" ante la "violencia" del "terrorista" Trump y Netanyahu que es "absolutamente terrorífica" y se plasma ahora en la "guerra ilegal con Irán".