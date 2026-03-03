Podemos pide al Gobierno que tope el precio de la energía y de los alimentos y la gratuidad del transporte público

Pablo Fernández acompaña a Miguel Ángel Llamas en un acto de la campaña electoral - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha pedido este martes al Gobierno de la nación que "tope" el precio de la energía, de los alimentos y de los productos de primera necesidad junto a la gratuidad del transporte público para hacer frente a los efectos económicos "de las guerras que está provocando Estados Unidos".

"Es urgente que el Gobierno tome medidas inmediatas como el tope a la energía, el tope a los productos básicos de la cesta de la compra y el tope a los productos de primera necesidad", ha insistido Pablo Fernández que ha reiterado su llamamiento al Ejecutivo central para la gratuidad de todo el transporte público.

Pablo Fernández ha advertido de que uno de los efectos de las guerras, como el "ataque ilegal" a Irán, es el incremento de los precios de los productos de la cesta básica de la compra y de la energía. "El pueblo, especialmente el pueblo español, no puede pagar las guerras que hace el delincuente Donald Trump", ha sentenciado el político de Podemos.

Asimismo, ha reiterado la exigencia de la formación morada al Gobierno central para la "salida inmediata" de España de la OTAN y para el cierre de las bases estadounidenses en territorio español. "España no puede seguir perteneciendo a la OTAN, que es una organización militar imperialista dirigida 'de facto' por el delincuente Donald Trump", ha considerado Fernández que ha vuelto a "instar" y a "exhortar" al Gobierno que España abandone el Tratado de la Alianza Atlántica. "Es posible salir de la OTAN, creemos que es absolutamente factible salir de la OTAN", ha incidido.

Pablo Fernández ha reivindicado a España como "un país de paz" y ha apelado al "anhelo de paz" de la sociedad española por lo que ha reiterado que es "absolutamente imprescindible" que España salga de la OTAN tras lo que ha advertido de que Donald Trump "no va a parar".

"Primero fue Venezuela, luego ha sido Irán, estamos viendo que amenaza también a Cuba. En aquellos países donde haya petróleo y en aquellos países donde Estados Unidos tenga intereses geoestratégicos es evidente que Estados Unidos va a intervenir militarmente de forma ilegal", ha augurado para concluir: "Esto no va de democracia, esto no va de derechos, esto va de petróleo y esto va de dinero".