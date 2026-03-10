Podemos pide a Martínez que aproveche el debate para posicionarse en contra del proyecto de los "drones kamikaze"

Pablo Fernández acompaña a Miguel Ángel Llamas y a Adara López en el acto de campaña celebrado este martes en Burgos - PODEMOS

BURGOS 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido al candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, que aproveche el debate electoral de este martes para posicionarse en contra del proyecto de los "drones kamikaze" que rechaza la formación morada.

En este sentido, ha condicionado el apoyo de la formación morada a una "hipotética" investidura de Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León a un rechazo expreso al citado proyecto. Hay que recordar que Podemos ha presentado un recurso potestativo de reposición ante la Junta para frenar "los proyectos armamentísticos que el Gobierno de Mañueco está intentando implantar con carácter urgente en plena campaña electoral".

"Sabemos que tanto Pollán como Mañueco están plenamente a favor de la guerra, a favor de Trump y a favor de Netanyahu", ha ironizado Fernández para añadir: "Me gustaría que esta noche Carlos Martínez se posicionase y dijese claramente si va a seguir adelante con ese proyecto del Gobierno de España de 'drones kamikaze' en Castilla y León o si, por el contrario, va a atender la petición de Podemos y va a exigir al Gobierno de España retirar ese proyecto".

Fernández ha realizado estas declaraciones en un acto de campaña electoral celebrado este martes en Burgos que la formación morada ha centrado en la necesaria reversión a lo público del Hospital de Burgos (HUBU) al que se han referido como el "ejemplo paradigmático de la privatización del Partido Popular" y "de cómo el PP y Mañueco utilizan la sanidad como un vehículo de negocio para sus empresarios afines".

La cabeza de lista de Podemos-AV por Burgos, Aldara López, ha cifrado en 90 millones de euros la factura anual del HUBU para las arcas de Castilla y León y ha compartido con el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, la necesidad de revertir la "privatización" del HUBU.

Llamas se ha comprometido a defender la sanidad pública y ha criticado el "problema estructural" con las listas de espera en Castilla y León tras lo que ha acusado al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, de estar "haciendo negocio con contratos adjudicados a empresas afines".

También considera "imprescindible" dignificar las condiciones del personal sanitario y aumentar el personal y la plantilla de especialistas.

