BURGOS, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si su partido está dispuesto a "hacer lo mismo" que PP y Vox en Castilla y León tras "dejar a cero" la cooperación al desarrollo, después de que el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán (Vox), anunciara una rebaja del 58 por ciento en el presupuesto de cooperación al desarrollo para 2027.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios en Burgos, donde ha cargado contra la rebaja anunciada para 2027 en las partidas de cooperación al desarrollo en la Comunidad y ha cuestionado que el PP "asuma los postulados de Vox en materia de inmigración y cooperación".

"Es vomitivo, es execrable y es deleznable que el Partido Popular y Vox dejen a cero el presupuesto en materia de cooperación al desarrollo", ha afirmado el dirigente de Podemos, al tiempo que ha sostenido que en los presupuestos autonómicos para 2027 "no hay ningún proyecto nuevo" y que la cuantía contemplada corresponde a partidas que no se ejecutaron durante el presente año.

En la misma línea, Fernández ha asegurado que "no hay nada imprevisible" en que Vox defienda eliminar estas partidas, pero ha considerado especialmente criticable que el PP comparta esas posiciones.

En este punto, ha afirmado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es "a la moderación lo que Abascal al trabajo o Feijóo a la oratoria", dentro de sus críticas a la gestión del Gobierno autonómico y a la relación entre PP y Vox.

El secretario de Organización de Podemos también ha vinculado estas críticas con otros asuntos de la política nacional y ha cuestionado posiciones del PP sobre las bajas laborales, el sistema público de pensiones y la ley de eutanasia.

Frente a ello, ha defendido una izquierda "autónoma del PSOE", que esté dispuesta a "plantar cara" a la derecha, y ha reivindicado a Podemos como alternativa política.