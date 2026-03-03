Podemos presenta recurso ante el Supremo y pide medidas cautelarísimas para estar en los debates electorales

Pablo Fernández acompaña a Miguel Ángel Llamas en un acto de la campaña electoral - EUROPA PRESS

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo y ha pedido "medidas cautelarísimas" para poder estar en los dos debates electorales que tendrán lugar los días 5 --jueves-- y 10 de marzo --martes-- en el marco de la campaña electoral en Castilla y León para los comicios del 15 de marzo.

"Hemos agotado todas las vías de recurso porque estamos convencidos de que tenemos un proyecto sólido y que merece ser escuchado por la sociedad de Castilla y León", ha explicado el cabeza de lista de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, que se ha mostrado confiado en que el Tribunal Supremo de la razón a la formación morada antes del primer debate, que tendrá lugar este jueves, 5 de marzo.

Llamas ha precisado que el recurso ante el Supremo fue presentado en la jornada de ayer, lunes 2 de marzo, junto a las "medidas cautelarísimas" y ha vuelto a cargar contra la decisión de la Junta Electoral Central de circunscribir la participación en los debates electorales a los candidatos de PP, PSOE y Vox --la ley electoral de Castilla y León menciona a los partidos con grupo propio--, unos partidos que, según ha afeado, "no representan el pluralismo de Castilla y León".

"Creemos que la Junta Electoral ha interpretado de manera errónea la Ley Electoral que, lo que dice es que hay una obligación de debatir para quienes tienen grupo parlamentario propio, pero no se puede excluir a formaciones que tienen representación parlamentaria en las Cortes de Castilla y León, como tiene Podemos. Además, tenemos también representación en el Congreso de los Diputados y también en el Europarlamento", ha reivindicado Llamas que ve una "voluntad deliberada" de excluir a Podemos de los debates electorales.

Llamas ha apelado al pluralismo político como "valor fundamental" en el ordenamiento jurídico español para insistir en que es fundamental que estén en los debates todas las formaciones que tienen representación parlamentaria.

Preguntado por los precedentes de los debates en las anteriores elecciones cuando sólo participaron los candidatos de los partidos con grupo propio, ha insistido en que la obligación de Podemos es agotar todas las vías.

"Quien tiene la convicción de tener un proyecto sólido y quien cree que puede cambiar las cosas en Castilla y León, tiene que hacer todo lo posible para estar en esos debates. Podemos ha sido en estos últimos años la voz de quienes no tienen voz con Pablo Fernández en las Cortes de Castilla y León", ha concluido Llamas que ha estado acompañado por el político leonés.

Fernández ha compartido que la exclusión de Podemos de los debates electorales busca que no se escuche la voz de los morados, "el partido político que mejores propuestas tiene para solucionar los problemas de la gente".

"Hemos dicho verdades que nadie más se atreve a decir y por eso es imprescindible que, para garantizar el pluralismo y para que tengamos un verdadero debate democrático, Podemos participe y podamos expresar nuestras propuestas, nuestro proyecto, nuestro programa que va a permitir transformar Castilla y León", ha concluido.

