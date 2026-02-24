Podemos propone crear una red de oficinas públicas "antiabusos energéticos" para resolver consultas

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha propuesto crear una red de oficinas públicas "antiabusos energéticos" con un "enfoque preventivo" para resolver consultas y solucionar los problemas de los ciudadanos.

Llamas se ha reunido este martes con responsables de la organización FACUA-Consumidores en Acción Castilla y León para analizar las necesidades y los problemas de los ciudadanos en materia de consumo, entre los que ha situado el acceso a los suministros básicos y la factura de la luz.

"Es evidente que hay un problema de suministros energéticos, que hay un problema de pobreza energética y que hay un problema generalizado de abusos energéticos", ha afirmado el candidato de Podemos-AV que ha destacado la conveniencia de crear una red de oficinas públicas "antiabusos energéticos" para resolver dudas y necesidades a los ciudadanos de Castilla y León.

En este punto, ha tirado de ironía para recordar que la Junta de Castilla y León creó en la legislatura que acaba de llegar a su fin unas "oficinas antiocupación" que, según ha lamentado, no han servido para nada, "sólo para hacer el ruido".

"Creo que la ciudadanía debe preguntarse en primera persona si ha tenido un problema de ocupación en su casa o si ha tenido un problema de sobrecostes en la factura de la luz o en la factura del gas", ha argumentado el candidato de Podemos-Alianza Verde.

También ha considerado "imprescindible" la creación en Castilla y León de una garantía autonómica de suministro energético "para que ninguna persona tenga que sufrir cortes de luz y para que ningún colectivo vulnerable se quede sin suministro eléctrico".

El candidato de Podemos-AV ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber desatendido en los últimos años la política de protección de los consumidores y los problemas de pobreza energética por lo que ha llamado a avanzar en la lucha por los derechos sociales y en crear "oficinas antiabusos energéticos" para solucionar los problemas de la ciudadanía.

Miguel Ángel Llamas ha trasladado su agradecimiento a FACUA por su trabajo diario en defensa de las personas consumidoras y ha avanzado que trasladará sus demandas y reivindicaciones al programa electoral que presentará "en los próximos días".