Podemos Salamanca convoca una manifestación para pedir la dimisión de Mañueco y Quiñones

SALAMANCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Salamanca ha convocado una manifestación para este jueves, 21 de agosto, a las 20.00 horas en la Plaza Mayor con el objeto de pedir prevención y medios para acabar con los incendios, además de la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Tal y como ha indicado la portavoz de Podemos Salamanca, Aurora Zarco, a Europa Press, sus peticiones se basarán en la consecución de un "servicio público de prevención y extinción de incendios", además de exigir "condiciones de trabajo dignas y reconocimiento del sector" y una "dotación de recursos".

Además, Podemos Salamanca pide "la dimisión de los máximos responsables de esta catástrofe, que son el señor Quiñones y el señor Mañueco, por supuesto", como ha subrayado Zarco.

El cartel realizado por Podemos en el que se llama a acudir a la Plaza Mayor de Salamanca ha sido compartido por redes sociales y reza: "Nuestra tierra arde. Ante su inacción, nuestra reacción. ¡Prevención y medios, ya! ¡Mañueco y Quiñones, dimisión!"