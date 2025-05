Podemos Salamanca lamenta que "el PP no asuma ninguna responsabilidad" en el 'caso de los jeques'

SALAMANCA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos Salamanca ha lamentado que "el PP no asuma ninguna responsabilidad" y que "todo haya quedado en nada", tras el juicio y la sentencia conocida esta semana sobre el denominado 'caso de los jeques' en el que ha sido juzgado y condenado José María Fuentes, exasesor del Ayuntamiento de la capital charra a dos años de prisión por un "delito continuado de falsedad en documento oficial".

"Que Salamanca no iba a ser ni la 'Pequeña Dubai' ni una 'Ciudad de la Paz Mundial' quedó demostrado muy poco tiempo después de que se celebrarse en Salamanca el famoso congreso de Peace City World", han subrayado desde Podemos a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Podemos lamenta que sea el exasesor del Ayuntamiento, José María Fuentes, quien cargue "con todas las culpas por falsificar un título que ni siquiera era requisito para adjudicarle el contrato que durante tres años le pagamos los salmantinos a través de la sociedad de promoción económica del ayuntamiento de la capital", han añadido.

Según la formación salmantina, todo ha sido "un entramado destinado a engañarnos, no al Ayuntamiento que lo sabía, sino a una ciudadanía anestesiada". Y mientras, han añadido desde Podemos, "el PP de Salamanca se va de rositas. No ha asumido ni una sola responsabilidad. Ni por haber contratado a quien no debía, ni por haber hecho a la ciudad una propuesta de futuro imposible de cumplir".

Podemos ha acusado en su comunicado al Partido Popular de conocer "las propuestas del asesor y su equipo y del efecto electoral que iban a causar". Según han asegurado, el PP "quería ganar las elecciones municipales de mayo a toda costa. Y si para ello era necesario presentar a la ciudadanía una 'Salamanca en el país de las maravillas', lo hacía. Que nadie olvide las fotos del Congreso, que nadie olvide a los jeques paseando la ciudad, que nadie olvide la vergüenza que nos hicieron pasar a todos", ha añadido.