Podemos tilda de "tomadura de pelo" la dotación de una infraestructura sanitaria en el Antonio Machado de Segovia

SEGOVIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos de Castilla y León, Pablo Fernández, ha tildado de "tomadura de pelo" la intención de la Junta de ejecutar, previsiblemente en la parcela del centro Antonio Machado de Segovia, un nueva infraestructura sanitaria.

"Un edificio de consultas a ocho años vista que no va a paliar el déficit de 150 camas de la provincia no es una solución, es otra estafa más a los segovianos", ha denunciado públicamente el político de la formación morada, para quien el Partido Popular y Ciudadanos están poniendo encima de la mesa un "parche insuficiente: una patada hacia adelante en forma de edificio de consultas, dotado de milagro con 150.000 euros de presupuesto, y que no cubrirá ni una tercera parte de las necesidades sanitarias de la provincia de Segovia".

El secretario general ha señalado que tanto los retrasos como el escaso presupuesto asignado se suman a las dudas de la formación respecto de alguna de las ubicaciones que el Gobierno autonómico baraja para situar la infraestructura.

A la formación morada le preocupa que la parcela del Antonio Machado "sea un callejón sin salida urbanístico que no permita albergar un espacio sanitario suficiente para cubrir las necesidades sanitarias de Segovia".

OTRAS ALTERNATIVAS

Por ello, desde la formación morada han pedido a la Junta que "recapacite y retome otras opciones".

En este sentido, el portavoz de Podemos Segovia, Guillermo San Juan, ha señalado otras alternativas, "desde la remodelación del policlínico, hasta la ampliación del Hospital en una parcela que permita una construcción suficiente, como la del antiguo parking de las Edades del Hombre".

"La Junta tiene muchas opciones diferentes para solventar la deuda que tiene con Segovia en vez de gastar los recursos de forma ineficiente en un edificio de consultas que estará listo a finales de la década", ha finalizado San Juan.