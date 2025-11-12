Podemos Zamora rechaza la 'macrogranja' en San Cebrián cuya DIA ha sido aprobada por la Junta

ZAMORA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Zamora ha mostrado su rechazo a la construcción de una 'macrogranja' en el término zamorano de San Cebrián de Castro, cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha sido autoriazada por la Consejería de Medio Ambiente que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones. La citada instalación se encuentra situada en las proximidades del embalse de Ricobayo y muy próxima al despoblado de Castrotorafe, declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural en la categoría de Zona Arqueológica.

La referida macrogranja albergara más de 3500 cerdas, con el consiguiente riesgo de contaminación por nitratos de las masas de agua cercanas, además de las emisiones a la atmosfera de componentes tales como metano y amoniaco, perjudicial para nuestra salud y perjudicial para el medioambiente, con la consiguiente degradación de la zona, tal y como denuncia Podemos Zamora a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Consejería de Medio Ambiente, con Suárez-Quiñones a la cabeza, ha emitido un informe medioambiental favorable a pesar de que la 'macrogranja' se instala en una zona declarada por el citado departamento como Zona Vulnerable (VILLAFÁFILA ZV-VF). Ya durante la campaña electoral para las elecciones municipales del año 2019, desde Podemos Zamora vienen advirtiendo del riesgo que tiene para los pueblos la instalación de 'macrogranjas' altamente contaminantes y el efecto perverso que tienen para quienes quieren vivir en el territorio y piden a los distintos partidos políticos una apuesta clara por no permitir este tipo de instalaciones en Zamora.

Podemos Zamora denuncia que estas políticas del Partido Popular no luchan contra la despoblación, "muy al contrario, expulsan a la gente y no dan trabajo". Frente a ello, aboga por políticas públicas que protejan el territorio y activen el medio rural, servicios públicos que motiven a la gente a seguir en sus pueblos, apertura de todos los consultorios médicos con los medios necesarios para una correcta atención primaria, carreteras y caminos en condiciones, formación específica en recursos productivos locales para retener juventud, ayudas a la vivienda, Internet en todos los municipios .... en definitiva, políticas que aborden de manera integral las necesidades de los pueblos y que sirvan para mejorar el bienestar de las residentes y para atraer nuevas vecinas.

La formación morada muestra su rechazo a esta instalación y apoya a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas y sobre todo de ganadería extensiva que sirven para mantener la vida en los pueblos y que trabajan cada día para mantener y preservar el territorio y su biodiversidad ante la amenaza de la agroindustria, las macrogranjas y las plantas de biogás.