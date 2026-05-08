La poesía centrará este mes un ciclo en Ávila con la presencia de Carlos Aganzo, Amalia Iglesias y Emily Roberts

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez (izquierda), con José María Muñoz Quirós, coordinador del ciclo - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La poesía protagonizará un ciclo de encuentros literarios este mes organizado por el Ayuntamiento de Ávila que contará con la presencia del escritor y periodista Carlos Aganzo, la ensayista y crítica Amalia Iglesias y Emily Roberts, una de las voces más destacadas de la poesía joven española.

El concejal de Cultura, Ángel Sánchez, y el coordinador del ciclo, José María Muñoz Quirós, han presentado las tres citas con la poesía que tendrá lugar en el Episcopio este mes; todas ellas, a las 20.00 horas y con entrada libre hasta completar el aforo.

Con el título 'Encuentros con la música y la poesía', el ciclo busca aunar la palabra y la música, con lectura de textos y presentación de los últimos trabajos realizados por sus autores, a los que acompañarán músicos con obras seleccionadas en torno a la temática que se va a tratar.

Con el objetivo de hacer llegar la literatura, en diferentes formatos y estilos, a toda la población, tal como ha destacado el edil de Cultura, la poesía será protagonista de la mano de tres autores de primer nivel en el panorama literario actual.

El ciclo comenzará el 13 de mayo con el escritor y periodista Carlos Aganzo (Madrid, 1963), Premio de las Letras Teresa de Ávila 2012, entre otros galardones.

El encuentro llevará por título el de su último trabajo, Que no acabe este blues (Difacil, 2025), por lo que su presentación se completará con música de jazz a cargo del pianista Naiel Ibarrola, quien realizará una interpretación musical en torno a la palabra.

El 20 de mayo será el turno de Amalia Iglesias (Menaza, Palencia, 1962), una de las grandes escritoras de poesía en lengua española contemporánea, además de ensayista y crítica de primer nivel.

Presentará Nudo norte, una antología en torno a la poesía, la creación y la relación con la música, para lo que le acompañarán los violonchelistas Jorge González y Víctor Molina.

Y el 27 de mayo, la poesía y la sociedad actuales serán protagonistas con Emily Roberts (Ávila, 1991), una de las voces más destacadas de la poesía joven española y cuya sesión llevará por título 'Contener multitudes'.