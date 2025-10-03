El poeta surcoreano Ko Un: "Cuando muera quiero convertirme en un fósil de poesía"

El poeta surcoreano Ko Un (izquierda) ha sido recibido por el alcalde de León, José Antonio Diez (centro) en el Consistorio de San Marcelo de León capital. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Gamoneda se convierte en uno de los "hermanos poetas" del autor, que recibe mañana en León el Premio Leteo LEÓN 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta surcoreano Ko Un, nominado al Premio Nobel de Literatura en dos ocasiones, ha confesado este viernes: "Cuando muera quiero convertirme en un fósil de poesía". El autor recibirá mañana en el Auditorio Ciudad de León el Premio Leteo en una gala que se celebrará a partir de las 19.00 horas.

El poeta y ensayista ha sido recibido este viernes por el alcalde de León, José Antonio Diez, y, posteriormente, ha comparecido ante los medios de comunicación junto a la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado y el director del Festival Palabra, Rafael Saravia.

Ko Un se ha mostrado muy agradecido por este galardón, así como por poder conocer la ciudad de León, de la que ha señalado que "es una joya". Aunque había estado en varias ocasiones en España es la primera vez que visita la capital leonesa porque deja "lo mejor para el final".

En cuanto a la literatura, ha asegurado que Antonio Gamoneda se ha convertido en uno de sus "hermanos poetas" y ha explicado que han escrito algunos poemas juntos tras conocerse en este viaje. También se ha referido a Lorca, Borges y Cervantes como algunos de sus referentes en lengua castellana y ha destacado al personaje de Don Quijote.

"LA POESÍA ME SALVÓ".

Además, ha añadido que para él la poesía lo es todo. "La poesía me salvó, sin poesía moriría. Cuando muera quiero convertirme en un fósil de poesía", ha destacado.

Por su parte, Elena Aguado ha resaltado que Ko Un es "una auténtica personalidad de la literatura" y también ha mencionado "la capacidad universal" que tiene para transmitir porque es capaz de "llegar" pese a la barrera del idioma".

Rafael Saravia ha recordado que el Premio Leteo cumple 25 años desde su nacimiento y, en esta ocasión "especial", reconoce la figura de Ko Un, un "referente" internacional y en varias ocasiones aspirante al Premio Nobel, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El galardón se enmarca en el Festival Palabra, que en la presente edición ha apostado por la literatura, pero también por la palabra performativa, discusiones en torno a la legitimidad de la información veraz en la actualidad, la expresión plástica a través de una exposición multidisciplinar y también a través de la música ligada a la escritura.

EL AUTOR.

Ko Un (Kunsan, Corea, 1933) empezó a escribir poemas en 1945 después de leer la obra de un famoso poeta leproso, Han Ha-Un. En 1952, antes de que finalizase la guerra de Corea, se convirtió al budismo y durante los diez años siguientes dedicó su vida a la meditación zen viajando por todo el país hasta que abandonó la comunidad budista en 1962.

Desde 1963 hasta 1966 vivió recluido en la isla de Cheju, donde dirigió una escuela de caridad y regresó a Seúl en 1967 sumiéndose en un estado caracterizado por el nihilismo, los excesos de alcohol, el insomnio y varias tentativas de suicidio.

Fue en 1983 cuando dio un giro total a su vida. Después de 50 años de soledad, Ko Un se casó con Sang-Wha Lee, profesora de literatura y dos años más tarde nació su única hija, Cha-Ryong. Desde entonces Ko Un ha desarrollado una prolífica carrera creativa, con más de 120 obras entre novelas, ensayos, traducciones y poesía.

Finalmente, su labor se vio reconocida por sendas nominaciones al Premio Nobel de Literatura en los años 2002 y 2004.