La Policía Científica inicia este martes en Burgos la investigación sobre las causas del incendio de los autobuses

Varios autobuses quemados en las cocheras municipales tras la extinción de un incendio, a 21 de abril de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press

BURGOS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La unidad especial de la Policía Científica de Madrid ha previsto desplazarse finalmente a Burgos este martes para avanzar en la investigación sobre las causas del incendio en los garajes municipales que el pasado 20 de abril calcinó gran parte de la flota de autobuses urbanos, así lo ha confirmado la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, quien ha precisado que, tras la última reunión técnica, el equipo comenzará sus trabajos sobre el terreno mañana.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la regidora ha mantenido la previsión de poner en circulación los vehículos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid a finales de esta misma semana.

En concreto, la alcaldesa, que ha visitado las instalaciones de Vías y Obras habilitadas como cocheras provisionales, ha explicado que se han ultimado detalles relativos a los seguros, los suministros de gas natural comprimido (GNC) y la formación específica de los conductores.

Uno de los puntos críticos para la vuelta al servicio es el sistema de cobro, en este punto Ayala ha condicionado la gratuidad de los trayectos al tiempo que se tarde en adaptar los sistemas informáticos de Burgos a los vehículos madrileños. Si el plazo es corto, la idea es que "sean gratuitos"; pero si se demora meses, se "cobrará en los que sea posible", ya que la merma para el Ayuntamiento es "muy importante" tras haber perdido más de 20 millones de euros en el siniestro, ha subrayado.

Finalmente, el Ayuntamiento ha iniciado la búsqueda en otras ciudades españolas de equipos de cobro compatibles, como consolas de pago o validadoras, para su adquisición inmediata. No obstante, la regidora no ha descartado la licitación de un contrato de emergencia para un nuevo sistema ante los tiempos de fabricación de estos componentes.