La Policía Local de León establece un dispositivo especial de tráfico este jueves con motivo del encendido navideño

Archivo - Plaza de Santo Domingo de León capital, donde tendrá lugar el acto oficial del alumbrado navideño. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de León ha establecido para la jornada de este jueves un dispositivo especial de tráfico con motivo del acto de encendido de la iluminación navideña de la ciudad, previsto para las 18.30 horas en la glorieta de Santo Domingo.

Por este motivo, habrá afecciones en la circulación a lo largo de la jornada. Desde las 9.00 horas un carril desde la avenida Independencia para acceder a la plaza de Santo Domingo se encuentra restringido con motivo de la instalación de un escenario, aunque se prevé abrir de manera inmediata.

A partir de las 17.00 horas aproximadamente se cortarán todos los accesos de tráfico rodado a la glorieta de Santo Domingo y la circulación se restablecerá cuando concluyan los actos programados, a partir de las 21.00 horas aproximadamente, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En la Avenida Ramón y Cajal se establecerá un primer corte de tráfico de vehículos a la altura de la calle Renueva, un segundo a la altura de la calle La Torre y un tercer corte a la altura de la calle Lope de Vega. Para ello se establece como itinerarios alternativos la calle Renueva, avenida Padre Isla, avenida Suero de Quiñones, plaza de San Marcos, paseo de Condesa de Sagasta y plaza de Guzmán el Bueno.

Otro de los itinerarios alternativos pasa por calle La Torre, calle Julio del Campo, plaza de La Inmaculada, avenida Roma, plaza de Guzmán El Bueno y avenida República Argentina. Los residentes tanto de la avenida Ramón y Cajal como los de la calle Lope de Vega circularán por la avenida Ramón y Cajal en sentido contrario hasta la calle La Torre para continuar el itinerario establecido anteriormente.

En la Avenida Independencia se dispondrá de un primer punto de corte de tráfico rodado en la plaza de San Francisco en dirección hacia Santo Domingo y un segundo corte a la altura del Teatro Emperador para su desvío hacia la calle Santa Nonia. De esta vía se propone como itinerario alternativo la calle Santa Nonia, plaza de San Francisco, calle Lancia, avenida Facultad de Veterinaria y plaza de Guzmán El Bueno.

ORDOÑO II

En la Avenida Ordoño II se cerrará el tráfico para vehículos autorizados a la altura de las calles Gil y Carrasco para su desvío hacia Arquitecto Torbado. Como alternativa se propone el mismo recorrido alternativo anterior: calle Santa Nonia, plaza de San Francisco, calle Lancia, avenida Facultad de Veterinaria y plaza de Guzmán El Bueno.

En cuanto al aparcamiento de San Marcelo, con motivo del acto del encendido navideño el estacionamiento subterráneo permanecerá cerrado completamente para los vehículos, tanto para acceder como para salir, desde las 17.00 horas hasta el momento de reapertura del tráfico en la plaza de Santo Domingo.

AUTOBUSES URBANOS

El corte de tráfico previsto en Santo Domingo también afecta a las paradas de autobuses del transporte urbano. En los tramos horarios en los que se cierre totalmente al tráfico rodado la plaza de Santo Domingo todas las líneas del Servicio de Transporte Urbano de León, a excepción de las líneas 7C, podrán verse afectadas. Se realizarán recorridos alternativos en función de la regulación del tráfico.

Durante el tiempo en el que se permita el giro a la plaza pero se mantenga cerrado el acceso a la avenida Independencia se verán afectadas las líneas 2 (parada suprimida: Santa Nonia - Conservatorio) y 3 (parada suprimida: Santa Nonia - Conservatorio).