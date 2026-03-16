Policía Local de Palencia inicia una campaña de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal

PALENCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Policía Local, pone en marcha esta semana una campaña especial de vigilancia y control de vehículos de movilidad personal entre los días.

La campaña se va a desarrollar desde hoy y hasta el próximo 29 de marzo en diferentes zonas de la ciudad. El objetivo principal de esta operación es el de "erradicar conductas que puedan ocasionar accidentes de tráfico", tal y como ha explicado el consistorio a través de un comunicado.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que "la norma es clara" y que los vehículos de movilidad personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos, son considerados vehículos "a todos los efectos" por lo que sus conductores están obligados a cumplir con las normas de circulación.

Así, desde Policía Local se establecerán servicios de vigilancia orientados a evitar conductas de riesgo, como puedan ser circular transportando pasajeros, circular por aceras y zonas peatonales o la circulación en horario nocturno sin hacer uso del alumbrado ni de prendas reflectantes.

También se vigilará la conducción utilizando el teléfono móvil o auriculares o sin respetar la señalización semafórica y conducir arrojando tasa positiva de alcoholemia o con presencia de drogas en el organismo.