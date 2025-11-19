La Policía Municipal de Valladolid denuncia a once de los 40 vehículos controlados en la campaña de transporte escolar

Campaña de control y vigilancia del transporte escolar en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha denunciado a once de los 40 vehículos controlados en la campaña especial de control y vigilancia de la normativa referente a vehículos destinados al transporte escolar.

Durante la campaña, desarrollada entre los días 10 y 14 de noviembre junto con la Dirección General de Tráfico (DGT), se han impuesto 21 sanciones.

En concreto, se han inspeccionado 40 vehículos y se ha denunciado a once de ellos por diferentes motivos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Por carecer de señal transporte escolar V-10 se han presentado cinco denuncias, una por no contar con autorización especial para el transporte escolar, dos por irregularidades en la ITV, otras dos motivadas por las puertas de servicio y emergencias, una por exceso de tiempo conducción o minoración del descanso iguales o inferiores al 50 por ciento y otras diez por diferentes motivos.