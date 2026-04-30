La Policía Municipal de Valladolid incorpora 50 móviles robustecidos e impresoras portátiles para sus agentes

El concejal concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y la superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, presentan los móviles rugerizados junto a varios agentes - EUROPA PRESS

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha anunciado la incorporación de 50 dispositivos móviles 'rugerizados' (robustecidos para soportar condiciones extremas), acompañados de sus correspondientes impresoras portátiles, unas herramientas tecnológicas destinadas a modernizar y optimizar el trabajo de sus agentes.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, y la superintendente jefa de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, han presentado los dispositivos este jueves 30 de abril, de los que han indicado que servirán como "experiencia piloto" para valorar si se adquieren más en un futuro.

Los nuevos equipos están diseñados para soportar "condiciones exigentes de uso" y cuentan con acceso a diversas aplicaciones corporativas como Vinfopol, la aplicación de gestión policial, así como el acceso a distintas bases de datos esenciales para la labor operativa, como las relativas a vehículos, padrón municipal, terrazas y permisos de obra.

De esta manera, los policías podrán realizar consultas en tiempo real, tramitar incidencias, gestionar denuncias o verificar información sin necesidad de desplazarse a dependencias policiales, todo ello destinado a reducir tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta.

Con esta iniciativa, financiada por el fondo de informática (TIC) del Ayuntamiento, la institución busca avanzar en "su compromiso con la transformación digital de los servicios públicos" y reforzar "la calidad del servicio prestado a la ciudadanía".