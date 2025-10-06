Policía Municipal de Valladolid pone en marcha una campaña sobre distracciones al volante

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid pone en marcha, desde este lunes, la 'campaña especial sobre distracciones al volante' y que se prolongará hasta el domingo 12.

En colaboración con la campaña promovida a nivel nacional por la Dirección General de Tráfico (DGT), el objetivo es concienciar a los conductores sobre la peligrosidad de la utilización de las nuevas tecnologías mientras se conduce, especialmente el uso indebido de teléfonos móviles, navegadores u otros dispositivos, que durante la conducción multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente, equiparable a la conducción con exceso de alcohol.

Además, los peatones provoca distracción y aumenta el riesgo de atropello, recuerda la Policía Municipal a través de un comunicado remtido a Europa Press.

Las campañas de control y vigilancia sobre los factores de riesgo asociados a las distracciones se inscriben en la relevancia que tienen sobre la seguridad vial, tanto en el aumento del riesgo de siniestro durante la conducción, como en el aumento de la severidad de las lesiones de los accidentados.

La información aputan que las distracciones al volante son el primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, especialmente, en aquellos siniestros con víctimas mortales, 404 casos asociados en el año 2022, lo que representa un 31 por ciento sobre el total de los siniestros mortales considerados.