La Policía Municipal de Valladolid prevé cortes de tráfico este domingo por la XV Marcha Contra el Cáncer

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha informado sobre el dispositivo de tráfico programado para este domingo, 25 de octubre de 2026, con motivo de la celebración de la XV Marcha 'Valladolid contra el Cáncer'. La prueba se iniciará a las 10.30 horas en la Zona Deportiva del Campo Grande y finalizará aproximadamente a las 14.00 horas, tras una concentración previa fijada a las 10.00 horas en el paseo del Príncipe, Plaza de Colón y paseo Filipinos.

Los cortes de circulación han quedado fijados a partir de las 08.30 horas en la Acera de Recoletos, mientras que en el resto del circuito y sus vías adyacentes la restricción del tránsito comenzará sobre las 10.15 horas y se mantendrá hasta la conclusión del evento.

El recorrido discurrirá por el paseo de Zorrilla, San Ildefonso, puente Isabel la Católica, Arzobispo José Delicado, puente del Poniente, paseo Isabel la Católica, Doctrinos, Santiago, Plaza Mayor, Ferrari, Fuente Dorada, Bajada de la Libertad, Plaza de la Libertad, Portugalete, Arzobispo Gandásegui, Plaza Universidad, López Gómez, Plaza España, Miguel Íscar, Plaza Zorrilla y Acera de Recoletos.

El cuerpo policial ha previsto una mayor intensidad de tráfico y retenciones puntuales en calles como Dos de Mayo, Nicolás Salmerón, López Gómez, Panaderos, Estación, Recondo, Puente Colgante, paseo de Zorrilla y adyacentes, Avenida de Salamanca y adyacentes, Cervantes, Don Sancho, Merced, Alonso Pesquera, Cardenal Mendoza, Colón y Avenida Ramón y Cajal.

Asimismo, el acceso al Hospital Campo Grande se podrá realizar a través de la calle Estación del Norte, mientras que en el paseo de Zorrilla en dirección al centro se permitirá el giro a la izquierda y a la derecha hacia el paseo del Hospital Militar.

Respecto a los estacionamientos públicos, las restricciones de acceso y salida se mantendrán operativas desde las 09.45 hasta las 13.00 horas, aproximadamente. En el aparcamiento de la Plaza de España no se podrá acceder y la salida se efectuará obligatoriamente hacia la calle Panaderos, mientras que en el del paseo de Isabel La Católica se cortará el acceso pero se habilitará la salida en dirección a San Quirce y Puente Mayor.

Por su parte, desde el aparcamiento de Poniente San Lorenzo la salida se dirigirá por San Lorenzo hacia la Plaza Poniente para continuar por Isabel La Católica hacia San Quirce y Puente Mayor. Adicionalmente, los aparcamientos situados en la Plaza Zorrilla, calle Doctrinos y Plaza Portugalete registrarán limitaciones tanto en la entrada como en la salida entre las 10.15 y las 13.00 horas, por lo que la Policía Municipal ha recomendado evitar la circulación por las zonas afectadas durante dicha franja horaria.