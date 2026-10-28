Policía Nacional auxilia a una bebé de un año en León que había dejado de respirar tras sufrir vómitos

Archivo - Efectivos de la Policía Nacional de León auxilian a una menor de un año que había dejado de respirar. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de León han atendido a una bebé de un año que había dejado de respirar y se estaba ahogando tras sufrir varios episodios de vómitos.

Los agentes acudieron de inmediato a un domicilio tras recibir una llamada urgente a través de la sala Cimacc 091, en la que una familia alertaba de que la menor se estaba ahogando y había dejado de respirar tras un episodio de vómitos. Según manifestó la madre, la pequeña había sufrido varios episodios de vómitos durante la tarde y, posteriormente, presentó un nuevo episodio de mayor intensidad y dejó de respirar durante varios segundos.

La familia, ante la gravedad de la situación, solicitó ayuda inmediata a través del teléfono 091, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

A su llegada los agentes atendieron a la menor y le aplicaron técnicas de primeros auxilios. Tras su intervención, la niña comenzó a responder a estímulos y recuperó una respiración normal.

Desde la sala CIMACC 091 se activaron también los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el domicilio. Tras evaluar a la pequeña, el personal sanitario procedió a su traslado al Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) para recibir atención médica.

Esta actuación pone de relieve la importancia de la rápida respuesta policial ante situaciones de emergencia y de la coordinación con los servicios sanitarios, especialmente cuando se trata de menores y de situaciones que pueden comprometer su vida.