La Policía Nacional detiene a ocho personas por 'hurtos amorosos' en CyL en 2026

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional acumula ocho detenidos por 'hurtos amorosos' en Castilla y León en 2026, una técnica en la que a través de un abrazo inesperado se retiran a la víctima objetos o, en otras ocasiones, se la convence para acceder a su casa.

En un comunicado recogido por Europa Press, el cuerpo nacional ha informado de estas detenciones y los resultados obtenidos en un dispositivo especial desplegado en la Comunidad en el mes de octubre destinado a prevenir este tipo de delitos.

El dispositivo se ha saldado con más de 100 controles policiales y 70 personas identificadas por su posible relación con esta modalidad delictiva que suele cometerse por parte de bandas itinerantes que se desplazan por toda la geografía nacional.

De este modo, el dispositivo ha contado con numerosas unidades uniformadas en controles pero también con agentes de paisano que han hecho vigilancias a pie de calle. A esto se han sumado charlas en asociaciones de vecinos y residencias de mayores para advertir a la población diana de esta modalidad, que suelen ser personas mayores.

El perfil de quienes los cometen, por otro lado, son mujeres de entre 25 y 35 años, encuadradas en grupos organizados. Estas personas se acercan a las víctimas en la calle con un falso pretexto, alegan conocerlas y las abrazan de manera efusiva, momento de contacto físico en el que hurtan sus pertenencias.

Las delincuentes juegan con el factor de desconcierto de la víctima, que duda de si recuerda a la persona que tan amistosamente le esta saludando. Los criminales explotan esa vulnerabilidad de los ancianos, según ha advertido la Policía Nacional.

En otras ocasiones, los delincuentes abordan a sus víctimas cuando están a punto de acceder a sus domicilios, y con falsos pretextos entran con ellos a las casas, en ocasiones incluso prometiendo favores de índole sexual. Una vez dentro, otro compinche de la delincuente que actúa como gancho también entra y desvalija lo que encuentra en las distintas habitaciones, mientras las víctimas están distraídas.

La sensación de vulnerabilidad y pesadumbre que sienten las personas mayores al saberse víctimas de este tipo de hechos delictivos es un factor que no favorece la actuación policial, puesto que en muchas ocasiones la víctima demora la denuncia de lo ocurrido llegando incluso a ocultarlo a sus familiares más directos, ha señalado la Policía Nacional.

De este modo, ha recordado a las víctimas que pueden denunciar los hechos con una llamada al 091 o en dependencias del cuerpo. También se recomienda a las personas de edad avanzada, en caso de ser abordadas en la vía publica de la manera descrita, llamar inmediatamente a la Policía Nacional e intentar poner espacio con el falso conocido e incluso si es necesario, pedir ayuda a cualquier transeúnte de la calle.