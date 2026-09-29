Policía Nacional ejecuta la expulsión de una lituana que se encontraba en la prisión de Brieva (Ávila)

Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ÁVILA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha ejecutado la expulsión del territorio español de una ciudadana lituana por motivos de orden público y seguridad pública, que se encontraba ingresada en el Centro Penitenciario de Brieva, donde cumplía varias condenas penales.

La Policía Nacional, a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ávila, ha ejecutado la expulsión del territorio nacional de esta ciudadana de nacionalidad lituana en una actuación que se materializó el pasado 15 de septiembre.

Agentes de la citada Brigada ejecutaron la resolución de expulsión de esta ciudadana comunitaria, que se encontraba ingresada en el Centro Penitenciario de Brieva, donde cumplía varias condenas penales.

En coordinación con el centro penitenciario, los agentes realizaron las gestiones necesarias para acreditar plenamente su identidad y nacionalidad.

Posteriormente, se tramitó el correspondiente procedimiento administrativo de expulsión, de acuerdo con las circunstancias concurrentes y a su conducta personal, pues le constan "numerosos antecedentes policiales y judiciales relacionados con hechos que afectaban al orden público y a la seguridad".

Una vez dictada la correspondiente resolución de expulsión por la autoridad competente, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Ávila procedieron a materializarla y realizaron el traslado de la ciudadana hasta Lituania, donde fue entregada a las autoridades policiales de su país.