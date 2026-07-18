La Policía Nacional esclarece una estafa de 'smishing' de más de 9.300 euros a un vecino de Valladolid

La Policía esclarece en Valladolid una estafa de 'smishing' de más de 9.300 euros y logra recuperar el dinero - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido en Valladolid una estafa de tipo 'smishing' en la que un vecino de la ciudad fue engañado para realizar una transferencia de 9.327,21 euros, una cantidad que pudo recuperar gracias a la rápida actuación de los investigadores y a la colaboración de la entidad financiera.

Según ha informado la Policía Nacional, las diligencias fueron remitidas el pasado 3 de julio a la autoridad judicial competente tras identificar a un hombre vecino de Granollers (Barcelona) como presunto autor de un delito de estafa al actuar como "mula bancaria", es decir, como cooperador necesario para recibir el dinero y facilitar su posterior traslado a otras cuentas controladas por los estafadores.

Los agentes han explicado que este tipo de fraude, conocido como 'smishing', se inicia habitualmente con el envío de un mensaje SMS o un correo electrónico que aparenta proceder de la entidad bancaria de la víctima y que alerta de un supuesto movimiento fraudulento en su cuenta.