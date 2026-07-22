La Policía Nacional investiga en Burgos un "elevado" número de hurtos mediante el 'abrazo cariñoso'

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

BURGOS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga en Burgos un "elevado" número de hurtos cometidos a través de la técnica del 'abrazo cariñoso', una modalidad delictiva cometida por grupos criminales, conformados mayormente por ciudadanos de Europa del este e Hispanoamérica que tienen como objetivo la sustracción de joyas y otros complementos de valor.

La Policía, que ha advertido de que estos grupos itinerantes tienen como víctimas principales a las personas de la tercera edad, ha explicado que durante las últimas semanas se ha registrado un número "considerable" de denuncias relativas a hechos delictivos conocidos como 'el hurto amoroso'.

Las personas afectadas son en su práctica totalidad ciudadanos de edad avanzada que se encuentran solos en la vía pública y, cuando realizan sus quehaceres diarios, son abordados por desconocidos (esencialmente mujeres) cuyo único interés es robarles de forma impúdica y abusiva los objetos de valor que portan.

Se trata de una modalidad delictiva que ha cobrado una importancia significativa, y cuya lucha tanto desde la prevención como de la investigación resulta una prioridad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El término 'hurto amoroso o cariñoso' viene determinado por el modus operandi empleado, pues a través de efusivos abrazos, besos, manoseos y tocamientos, los autores provocan la situación idónea para que la víctima sea presa del engaño y consiguen la distracción suficiente para la consecución de su objetivo, que es apoderarse de las joyas de valor que la misma porta.

La Policía ha señalado que hay que tener en cuenta que, en ocasiones, si la víctima se resiste, estos delincuentes pueden emplear cierta violencia para conseguir apoderarse de la joya u objeto, tirando del mismo o arrancándolo, llegando a forcejear si fuera necesario.

JOYAS A LA VISTA

Además, ha incidido en que, con la llegada del verano y el buen tiempo, se viste un atuendo más liviano que permite dejar a la vista joyas y complementos, aspecto que determina una mayor incidencia delictiva.

Los delincuentes siempre actúan en grupo y, mientras el autor material (casi siempre una mujer joven) se acerca, intima, distrae y roba a la víctima, uno o varios colaboradores esperan en las inmediaciones, normalmente a bordo de un vehículo, para facilitar la inmediata huida.

Los policías encargados de la investigación de estos 'hurtos amorosos' en Burgos trabajan ya para esclarecerlos, y destacan que, contra este tipo de delincuencia, la permanente colaboración entre distintas unidades a lo largo de la geografía nacional y el flujo constante de información resultan esenciales para llevar ante la justicia a sus responsables.

El Cuerpo Nacional de Policía, ante este tipo de hurtos, ha aconsejado desconfiar en todo caso del acercamiento inesperado de personas desconocidas, que intenten establecer un contacto físico excesivamente cercano o realicen muestras de afecto injustificadas y no hacer muestra u ostentación innecesaria de joyas u otros complementos de valor que porte.

En particular, la Polcía ha advertido de que los mayores son el objetivo principal de los delincuentes, pues saben de su mayor vulnerabilidad y menor capacidad de respuesta y ha pedido que, ante la más mínima sospecha, se llame al 091 (o al 112), facilitando los datos y características del autor o autora.