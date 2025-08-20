La Policía Nacional investiga varios robos en el interior de viviendas en Soria

SORIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga los robos cometidos el pasado fin de semana en la ciudad de Soria tras la interposición de varias denuncias en los últimos días en la Comisaría Provincial.

La forma de acceso a las viviendas que utilizan los autores de los robos es el sistema 'bumping', método que no ocasiona daños a las cerraduras, ya que las víctimas entran en sus casas sin notar ningún problema en la cerradura. Este sistema no provoca ruidos y es muy rápido, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han añadido que, una vez en el interior del piso, los asaltantes suelen sustraer joyas y dinero en efectivo.

Los agentes policiales, después de comprobar los hechos y tras realizar las pertinentes inspecciones oculares, continúan sus investigaciones para identificar a los autores de los robos.

Aunque todas las líneas de investigación están abiertas, la forma de actuar de los autores hace pensar a la Policía que estos robos son realizados por grupos especializados en este tipo de hechos, grupos itinerantes que se desplazan a esta capital, cometen el hecho delictivo y en muy poco tiempo abandonan la localidad por vías de fácil acceso.

En algunas ocasiones, estos grupos, antes de realizar los robos, marcan las viviendas con hilos de silicona o pequeños testigos de plástico que colocan entre el marco de puerta y la propia puerta con el objetivo de verificar si hay actividad en el interior. Si la marca permanece intacta tras varios días, los ladrones entienden que la casa está vacía y actúan.