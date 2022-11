Policía Nacional y Orange montan el 30N un taller Valladolid para enseñar a los mayores a usar el móvil de forma segura

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y Orange enseñarán en Valladolid a las personas mayores a utilizar sus dispositivos móviles de forma segura, a través de un taller que se celebrará el próximo día 30 de noviembre, a partir de las 12.00 horas, en la tienda que dicha operadora tiene en la calle Santiago.

En dicho taller las personas más senior aprenderán a sacar el máximo partido a su móvil en su día a día, al mismo tiempo que conocen los riesgos de un mal uso de las nuevas tecnologías.

La sociedad digital forma ya parte de nuestro día a día. Sin embargo, no todas las personas están al tanto de sus avances, ni saben hacer un uso seguro de la tecnología y sus aplicaciones. Este es el caso de las personas más mayores, que a menudo se pueden sentir discriminadas tanto por no saber utilizarlas como por no conocer sus riesgos.

En este contexto, y con motivo de la víspera del Día Internacional de la Seguridad de la Información, la Policía Nacional y Orange organizan este taller bajo el título 'Seguro con tu Móvil', dirigido a personas a partir de 65 años. Este taller se complementará con otros cuatro que se realizarán en la región de Castilla y León.

El objetivo de estos encuentros prácticos, en el que participarán especialistas en entornos digitales, tanto de la Policía como de Orange, es cerrar la brecha digital intergeneracional y familiarizar a las personas más senior con el uso del smartphone, sus beneficios y también los posibles inconvenientes de una mala utilización.