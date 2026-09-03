Policía Nacional pide colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 82 años desaparecida en Ponferrada

María González Camuñas, mujer desaparecida en Ponferrada para cuya localización la Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar a María González Camuñas, una mujer de 82 años cuya desaparición fue comunicada por su familia tras ser vista por última vez a las 12.00 horas del día de ayer en las inmediaciones de su domicilio, situado en la calle Ordoño de Ponferrada (León).

La mujer tiene una estatura aproximada de 1,60 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos; tiene el cabello castaño claro y corto y los ojos verdes.

La Policía Nacional mantiene activado el dispositivo de búsqueda y localización y continúa con la realización de las gestiones necesarias para tratar de determinar su paradero, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por ello se ha solicitado la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información que contribuya a su localización.