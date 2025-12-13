Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SORIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional refuerza la lucha contra la ciberdelincuencia y consolida el descenso de los delitos graves en Soria ya que los delitos graves y menos graves de lesiones y las riñas tumultuarias han descendido un 39,5 por ciento, mientras que los delitos de robo con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se reducen un 17,5 por ciento.

No obstante, se han registrado 1.419 infracciones penales en los nueve primeros meses del año, frente a las 1.283 del mismo periodo de 2024, con un aumento que se concentra en los delitos cometidos por medios tecnológicos.

Así se ha constatado en la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, que ha analizado el balance de seguridad ciudadana que ha presentado la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Latorre ha manifestado que la Policía Nacional de Soria combina presencia en la calle, especialización tecnológica y mejora constante de la atención al ciudadano.

Precisamente, ha destacado que el Ejecutivo central respalda ese esfuerzo con inversiones en medios, en digitalización y en servicios de documentación que acercan la Administración al territorio.

Con esta estrategia, la Comisaría Provincial afronta los próximos meses con el objetivo de mantener el descenso de los delitos más graves y de anticipar nuevas formas de delincuencia, en especial en el entorno digital.

DATOS DE CRIMINALIDAD

Según los datos de criminalidad de los nueve primeros meses del año 2025, publicados por el Ministerio del Interior, en la ciudad de Soria se han registrado 1.419 infracciones penales frente a las 1.283 del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento de 136.

Ese incremento se concentra en los delitos cometidos por medios tecnológicos ya que la cibercriminalidad asciende a 456 hechos, frente a los 376 del año anterior, con una subida del 21,3 por ciento.

Estos 456 ciberdelitos representan ya el 32,1 por ciento del total de infracciones penales conocidas en la capital, casi un tercio de toda la criminalidad registrada.

Frente a este crecimiento de los delitos en el entorno digital, los indicadores de criminalidad tradicional más grave muestran una evolución claramente favorable.

Los delitos graves y menos graves de lesiones y las riñas tumultuarias descienden un 39,5 por ciento, mientras que los delitos de robo con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se reducen un 17,5 por ciento.

La Policía Nacional atribuye estos resultados al refuerzo de la presencia preventiva en la vía pública, a las investigaciones dirigidas contra grupos reincidentes y a la colaboración ciudadana, que mantiene un nivel muy alto en Soria.