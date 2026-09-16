Policías median durante una hora para que un vecino de Palencia entregue varias navajas

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PALENCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón se encuentra a disposición judicial después de que la Policía Nacional le detuviera el pasado sábado tras poner en peligro su seguridad y la de otras personas al amanezarles con armas blancas en una vivienda de una zona residencial de Palencia.

Los hechos se produjeron a las 16.57 horas cuando agentes se presentaron en dicha ubicación y comprobaron que el encausado, en un notable estado de alteración, mantenía una actitud amenazante y portaba varias armas blancas, comprometiendo la seguridad de terceros y la suya propia.

Ante esta situación, tal y como relatan desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado, los agentes adoptaron de inmediato las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas presentes e iniciaron una labor de mediación encaminada a lograr una resolución pacífica del incidente.

La complejidad de los hechos hizo necesaria la actuación coordinada de varios indicativos policiales y la activación de recursos sanitarios de apoyo. Durante más de una hora, los agentes desarrollaron una "intensa" labor de negociación, reduciendo progresivamente el peligro existente hasta lograr que la persona implicada depusiera su actitud amenazante para retirarle las armas que portaba con seguridad.

La intervención finalizó con la detención de la persona implicada, que fue trasladada para su valoración por los servicios correspondientes y posteriormente pasó a disposición judicial. La Policía Nacional continúa con las actuaciones e investigaciones oportunas en el marco de las diligencias instruidas.