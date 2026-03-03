Pollán aboga en El Bierzo por la "urgente y necesaria" reindustrialización y critica la gestión de incendios del PP

El candidato a la Presidencia de Vox, Carlos Pollán, en un mitin en Ponferrada (León). - EUROPA PRESS

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha abogado este martes por la "urgente y necesaria" reindustrialización en El Bierzo y ha censurado la gestión del PP en los incendios forestales que asolaron la provincia leonesa el pasado verano.

En este sentido, se ha referido a la política de "tierra quemada" que se ha aplicado en El Bierzo y ha recordado a las personas que fallecieron en la extinción de los fuegos. También ha aludido a las pérdidas producidas en el paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Al respecto, ha señalado que el PP podría haber dedicado los 75 millones de las "mordidas" de la 'trama eólica' en la prevención de incendios. "Hubiera sido más sencillo; hubiera sido tan sencillo como que el PP no aplicara esas políticas que pacta en Bruselas con el PSOE y hubiera facilitado que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestros cazadores siguieran haciendo las labores que siempre han hecho para limpiar nuestros montes y para desbrozar", ha añadido.

Lo que se tenía que haber hecho, en su opinión, es limpiar los montes para que "no ocurrieran estas grandes desgracias" y, frente a esa "ruina y destrucción", ha defendido la "urgente y necesaria" reindustrialización.

Carlos Pollán se ha pronunciado de este modo en un acto público en Ponferrada (León), en el que ha estado acompañado por el presidente de Vox, Santiago Abascal.