Pollán advierte que el PP "lo único" que construye en CyL son parques eólicos "sin control"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, durante un mitin en Ponferrada (León). - EUROPA PRESS

Asegura que si la sentencia de la 'trama eólica' es condenatoria Vox hará "que respondan los culpables" y no los ciudadanos con los impuestos

PONFERRADA (LEÓN), 3 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, ha advertido este martes que el PP "lo único" que construye en Castilla y León son parques eólicos "sin control".

En este sentido, ha señalado que toda su preocupación por el "fanatismo climático" está "arruinando" a los agricultores, los ganaderos y las industrias, cuestiones que al PP se le "olvidan" a la hora de construir los parques eólicos. "Ese impacto ambiental se les olvida", ha apostillado.

"Es un misterio saber por qué parques eólicos sin control, sin impacto medioambiental, sin nada que se le parezca, y a nuestros agricultores y ganaderos no. Y para resolver ese misterio no hay más que seguir la pista del dinero, 75 millones de euros en mordidas, 15 altos cargos del Partido Popular encausados en el banquillo, en la trama eólica", ha declarado.

Al respecto, ha señalado que la 'trama eólica' es el "segundo mayor escándalo de corrupción política" tras los ERE de Andalucía y en Castilla y León los representantes del PP "están logrando" ser el partido "más corrupto".

Además, ha apuntado que la posible indemnización de la sentencia que se derive de la 'trama eólica' la pagarán los ciudadanos. "Nunca serán responsables de sus actuaciones políticas", ha recalcado y ha recordado que cuando se produjeron estos hechos el secretario general del PP era Fernández Mañueco.

En este sentido, ha asegurado que si la sentencia de la trama eólica' es condenatoria Vox hará "que respondan los culpables" y no los ciudadanos con sus impuestos.

Carlos Pollán se ha pronunciado de este modo en un acto público en Ponferrada (León), en el que ha estado acompañado por el presidente de Vox, Santiago Abascal.

