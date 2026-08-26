Pollán avisa a Rego que CyL recurrirá todos los expedientes de migranes que no finalicen con su retorno a Marruecos

Archivo - El vicepresidente primero y titular de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en una imagen de archivo. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha avisado a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, de que el Gobierno de Castilla y León impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales de migrantes que no finalicen con el retorno a Marruecos, algo que considera "única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor".

Así lo ha señalado en la carta enviada a Rego en la que, como adelantó este martes, comunica a la ministra que no asistirá a la Conferencia Sectorial del ramo que tendrá lugar este jueves, 27 de agosto.

En la misiva enviada, Pollán ha instado al Gobierno central a que, en cumplimiento del Derecho internacional y de la legislación española, se impulsen con la máxima diligencia los procedimientos de reunificación familiar y de retorno al país de origen mediante entrega a las instituciones de protección del Reino de Marruecos competentes.

La Junta de Castilla y León ha reiterado formalmente que la competencia estatal sobre extranjería todavía no se ha ejercido correctamente de forma que su convocatoria y pretensión es extemporánea y contraria a los principios de protección del menor y de la familia, así como del principio de responsabilidad que pesa sobre el Reino de España y de Marruecos.

Por todo ello y al considerar que no existe más opción jurídica que su retorno a Marruecos, ya sea por reunificación familiar o lo sea por entrega a la institución tutelar competente de Marruecos, el vicepresidente primero ha anunciado que el Gobierno de Castilla y León impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos, única opción respetuosa con la justicia y el interés del menor.

Además, el Ejecutivo autonómico se ha pedido al Ministerio de Infancia y Juventud que se abstenga de realizar acto alguno dirigido a preparar, acordar o ejecutar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación vigente.

El vicepresidente primero ha dejado claro que la Comunidad no puede aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la Ciudad Autónoma de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio de 2026, por hallarse en una situación de saturación provocada por la actuación del Gobierno central en la materia.

El Ejecutivo autonómico ha reiterado que la decisión de oponerse al acuerdo propuesto y a cualquier otro que busque distribuir aleatoriamente a menores extranjeros no acompañados que se hallan en Ceuta no responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y, singularmente, del principio del interés superior del menor, que impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen y en todo caso exige una valoración individualizada y excluye cualquier actuación automática o colectiva como ya indicó el Tribunal Supremo.