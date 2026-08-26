Rego tras el plantón de Extremadura, Aragón y CyL a la Sectorial de Infancia: "Eligen a Vox y abandonan a Ceuta"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una entrevista para Europa Press, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jaime Luján Alarcón - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha criticado que Extremadura, Aragón y Castilla y León elijan a Vox y abandonen a Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas, tras el plantón de estas comunidades a asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de este jueves 27 de agosto.

"Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León han enviado una carta al Ministerio de Juventud e Infancia para rechazar la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas", ha asegurado la ministra en un mensaje en sus redes sociales.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que estas comunidades hayan mandado al departamento que dirige Rego cartas anunciado que sus regiones no asistirán este jueves a la reunión entre el Ejecutivo y las autonomías. En este encuentro se abordará la ayuda extraordinaria de 25 millones para la atención de la infancia migrantes en Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros el 30 de julio.

En las misivas, solicitan que conste en el acta de la reunión su veto expreso "a cualquier reparto de menas" desde Ceuta "hacia cualquier parte del territorio nacional". Además, los representantes autonómicos, argumentan que las comunidades donde gobiernan se encuentran en situación de "saturación".

De la misma manera, indican que la competencia en materia de extranjería y fronteras corresponde en exclusiva al Estado. En este sentido, sostienen que mientras el Ejecutivo central no incoe y resuelva los expedientes de retorno o reunificación familiar conforme al artículo 35 de la Ley Orgánica de Extranjería, trasladar a los menores a otras regiones "carece de fundamento" y "dificulta materialmente la localización de sus progenitores".

"REPARTO CAPRICHOSO, ALEATORIO Y ARBITRARIO"

Del mismo modo, critican el "reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario" del Gobierno sobre los menores migrantes que se encuentran en Ceuta, que "no supera el más elemental juicio de proporcionalidad". "¿Es verdaderamente necesaria y la menos restrictiva la medida consistente en trasladar a un menor desde Ceuta a 800 kilómetros de su familia cuando existe una alternativa menos disruptiva cual es la de mantenerlo provisionalmente en Ceuta durante las pocas semanas necesarias para culminar el expediente individual de reunificación, cerca del punto fronterizo donde ha de realizarse la unificación? Cualquiera que no obtenga un beneficio político o económico de ese traslado, dirá que no", exponen.

También aluden a la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y a la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU para defender que el "interés superior del menor" implica primar su permanencia en la familia y entorno de origen.

En esta línea, piden que se garantice "que ninguna niña o adolescente, española o extranjera, vuelva a sufrir agresiones sexuales en las calles de Ceuta o en los centros de acogida". En este punto, también solicitan que se identifique "a los autores, cómplices y encubridores de estos delitos para que sean juzgados, condenados y expulsados en ejecución de sentencia".

Igualmente, proponen el retorno prioritario de las víctimas, así como que se acelere la reunificación familiar y el retorno de las menores que hayan sufrido violación o agresión sexual en Ceuta. Además, abogan por la reunificación familiar y la entrega a las instituciones de protección de Marruecos.

TAMPOCO ASISTIERON A LA COMISIÓN SECTORIAL

La fecha para la celebración de la Conferencia Sectorial se decidió el 13 de agosto, en la Comisión Sectorial, una reunión técnica entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y los directores generales de Infancia de las comunidades autónomas. Aragón, Castilla y León y Extremadura tampoco asistieron entonces.

Según el orden del día de la Conferencia Sectorial, en el encuentro se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta tras la entrada masiva de extranjeros del 30 julio. Además, la ministra Sira Rego propondrá incluir un punto informativo y de debate sobre la atención de los menores migrantes no acompañados de Ceuta, que tendrá que votarse.

El objetivo, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, es añadir un punto amplio sobre todas las cuestiones relativas a la infancia, incluida la propuesta de derivar a 500 niñas de Ceuta a la Península.