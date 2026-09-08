Pollán celebra la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' y destaca que Vox ha puesto "freno" al Gobierno central

Archivo - El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ofrece declaraciones a los medios tras ejercer su derecho al voto, a 15 de marzo de 2026, en Carbajal de la Legua, Sariegos, León, Castilla y León (España). Los castellanole - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y procurador de Vox por León, Carlos Pollán, ha mostrado su satisfacción tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

"Vox pone freno a Sánchez", ha destacado Carlos Pollán, satisfecho tras conocer que se ha logrado suspender "el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones".

"Lo que hoy ha hecho el Tribunal Supremo es poner freno a una de las mayores irresponsabilidades del Gobierno en materia de nacionalidad y censo electoral", ha explicado el procurador de Vox por León que ha recordado que su partido lleva tiempo advirtiendo de que no se puede alterar el cuerpo electoral "por la puerta de atrás, mediante instruccionescadministrativas y criterios expansivos que desbordan la ley".

En este sentido, ha defendido que la nacionalidad española no se puede convertir "en una herramienta de ingeniería electoral" y tampoco "en el censo en un terreno de experimentación política al servicio de Pedro Sánchez".

Por último, el vicepresidente primero de la Junta y procurador de Vox por León ha exigido legalidad, control y transparencia tras lo que ha reivindicado que la decisión del Supremo demuestra que las denuncias de los de Abascal estaban "más que justificadas".