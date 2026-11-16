Pollán compromete desalojar en 24 horas a los ocupas y tipificar la inquiocupación "como una estafa"

Pollán, durante su visita a Arroyo. - VOX

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha asegurado que, "de la mano de Santiago Abascal", en España se acabará con la "problemática" de la ocupación, como ocurre en la urbanización Arroyovereda (Valladolid), al aplicar "el desalojo en 24 horas junto al endurecimiento del Código Penal en lo referente a la materia", además de tipificar la "inquiocupación como una estafa".

Tras visitar diferentes zonas de Arroyo y conversar con vecinos y comerciantes, el dirigente ha citado el caso de Arroyovereda, "desgraciadamente ocupada desde hace muchos años", mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "deja de lado a los propietarios y a los inquilinos que residen legalmente en las viviendas".

Carlos Pollán se ha referido también a los enganches ilegales a los suministros de la urbanización vallisoletana, después de que la Guardia Civil y la Policía Local consiguieran desmantelarlos la semana pasada. "Una vez más, en el momento que desenganchan, vuelven los ocupas a repetir la operación", ha afirmado.

Preguntado por los medios de comunicación, Pollán ha aclarado que durante la visita y mientras se grababan imágenes, "empezaron a salir misteriosamente de los portales gente a darnos la bienvenida y a recibirnos calurosamente", ha subrayado en alusión a los ocupas del lugar.

"Nosotros no vamos a parar en denunciar situaciones como la ocupación que tanto daño está haciendo a la sociedad española, a Arroyo de la Encomienda y otras muchas localidades en España", ha remarcado.

Durante su intervención, Pollán también se ha referido a la expulsión de España de un joven marroquí perteneciente a bandas latinas que, según ha indicado, habían tenido problemas en Valladolid. Ha añadido que se trata de unas bandas que para el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez "no existen", si bien, ha asegurado, Vox "tiene razón".

A ese respecto, ha trasladado que con su partido en el Ejecutivo central, la expulsión de personas en estas circunstancias no será "una cuestión puntual de un día", por lo que ha expuesto las medidas que plantea su formación. "La intención, como llevamos diciendo mucho tiempo, es luchar contra la inmigración ilegal, repatriar a todos esos ilegales que entran en España y los que tienen que cumplir condenas que lo hagan en sus países de origen", ha apuntado.

Pollán ha relacionado estos "problemas" con las "políticas del Gobierno central" y ha afirmado que las medidas de Pedro Sánchez y los gobiernos que han estado en los últimos años "no han hecho más que alimentarlo y poner en peligro la seguridad y convivencia de todos los españoles".

Por otro lado, se ha referido a la utilización de la bandera de España por parte del presidente del Gobierno en un acto del Partido Socialista. "Ahora saca una bandera que Pedro Sánchez ha pisoteado reiteradamente en Ceuta, en Urda, en Adamuz, en La Palma y en un montón de sitios la ha pisoteado continuamente", ha declarado.