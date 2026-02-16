Pollán considera un "acto de soberbia infinita" que Mañueco diga que las condiciones para pactos las fija el PP

PALENCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, considera una "acto de soberbia infinita" que el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, asegure tras las elecciones será el PP quien fije "las condiciones" para negociar un pacto.

En su visita a Palencia, Pollán se ha pronunciado sobre propuestas de Vox para futuros acuerdos y se referido al "famoso gurruño" de su "amigo" David Hierro, quien le ha acompañado en la visita a la capital palentina.

"Sigue guardado en un cajón y estamos esperando a sacarlo", ha afirmado Carlos Pollán, quien se ha referido así al documento del acuerdo que proponía Vox para pactar los presupuestos y que fue arrugado públicamente por Alfonso Fernández Mañueco.

El candidato ha insistido en que "el verdadero voto útil" en esta campaña es a Vox. Cuanto más Vox hay, hay "menos Pedro Sánchez y menos socialismo", ha apostillado.



