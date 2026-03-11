Pollán cree que Martínez "podría presentarse a alcalde de Gaza", preocupado "por todo el mundo" menos por CyL

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en El Burgo de Osma. - VOX YOUTUBE

SORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia de la Junta por Vox, Carlos Pollán, ha asegurado que el candidato socialista, Carlos Martínez, "podría presentarse a alcalde de Gaza o de Teherán más que de Soria" ya que está "más preocupado por todo el mundo menos por Castilla y León".

Pollán ha participado este miércoles en un mitin en la localidad soriana de El Burgo de Osma, junto al candidato de Soria, Miguel Contreras, y el líder nacional, Santiago Abascal, donde se ha referido al debate electoral de la noche del martes.

"No le preocupan vuestros problemas, ni los de los sorianos, está a otra cosa, es la última aportación que hizo Cerdán al PSOE, le di un dato revelador y es que desde que Pedro Sánchez era presidente del Gobierno las violaciones en Castilla y León habían aumentado un 376 por ciento, con el partido más feminista y más defensor de las mujeres de la historia y me lo negó", ha apuntado.

"SOCIALISMO ROJO Y AZUL Y EL DE SORIA ¡YA!"

El candidato se ha referido al "hartazgo" del "socialismo rojo y azul" que se lleva "sufriendo muchos años" y se ha referido a una "tercera variante", en referencia a Soria ¡YA!, que es "el tercer socialismo entregado al bipartidismo".

"Aunque penséis que se preocupa de vuestros problemas no lo hace, os aseguro que en estos cuatro años en las Cortes de Castilla y León ha sido muy difícil distinguir el discurso y las votaciones del PSOE con las de Soria ¡YA!", ha asegurado.

Pollán ha recordado que hace cuatro años, en las pasadas elecciones "la provincia de Soria estuvo muy cerca de conseguir un procurador" y ha asegurado que este 15 de marzo lo conseguirá por lo que ha pedido "convencer a la gente para conseguir el representante que Soria merece".

"Solamente queda Vox para defender a los pueblos, a los agricultores y ganaderos y a los jóvenes", ha asegurado en El Burgo de Osma.

ABASCAL: "SERÉ EL DIPUTADO QUE NO HA TENIDO SORIA"

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha incidido en conseguir ese procurador de Vox por Soria y se ha comprometido a ser en el Congreso "el diputado que no ha tenido Soria" y el de la España "rural, abandonada, vaciada, silenciada y traicionada, en infraestructuras y en otras muchas cuestiones".

Abascal se ha referido a los 276 votos que recibieron en El Burgo de Osma hace cuatro años y los ha comparado con las "más de 600 personas" que estaban este miércoles, por lo que ha asegurado que está "pasando algo bonito". "Tenemos la responsabilidad de dar esperanza y dar respuestas a los problemas reales de nuestros compatriotas. Nos gustaría que pudiera haber más y proyectos de futuro para que los jóvenes que pueden echar raíces en sus pueblos y no estar condenados a irse fuera de Soria a ir a las grandes ciudades a la capital como han tenido que hacer tantos sorianos a lo largo de estas décadas e incluso fuera de España", ha señalado.

"TERRORISTAS EN UN PUEBLO DE BURGOS"

El líder nacional se ha referido a su visita al enclave de Treviño, el enclave burgalés en la provincia de Álava, "que durante mucho tiempo ha sido reclamado por el separatismo vasco y que está siendo colonizado" y donde se ha encontrado "banderas vascas y pancartas de los separatistas".

"Incluso de los terroristas dándonos la bienvenida en un pueblo de Burgos con habitantes que han tenido que sufrir los problemas para la asistencia sanitaria porque vivían a 15 kilómetros de Vitoria, pero tenía la asistencia sanitaria en Burgos y que durante mucho tiempo eso se ha tenido que resolver con convenios complejísimos", ha apuntado.

En este sentido, ha vuelto a cuestionarse los problemas de la sanidad de los españoles "en su propia patria" cuando, según ha señalado, "se está firmando el decretazo para dar la asistencia sanitaria total a todos los inmigrantes ilegales que entran en España".

Abascal ha lamentado que los médicos sanitarios a los que se forman España "se tienen que ir a trabajar fuera porque aquí no cobran lo que merecen".

