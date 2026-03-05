Pollán defiende que Vox es un "partido fiable": "Nosotros no estafamos, cumplimos nuestra palabra"

Carlos Pollán de Vox en el Debate - CLAUDIA ALBA/ EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha defendido que su formación es un "partido fiable" que cumple con su palabra frente a otras opciones políticas durante la intervención con la que ha abierto el primer debate electoral. "Nosotros no estafamos a nuestros votantes, cumplimos nuestra palabra", ha señalado.

En este foro, el candidato de Vox ha subrayado que en las elecciones de 2022 los ciudadanos votaron por un cambio para dejar atrás los años de gestión del Partido Popular, un punto en el que ha recordado que Castilla y León fue la primera Comunidad en la que se alcanzó un acuerdo de Gobierno para garantizar el futuro y la prosperidad del territorio.

No obstante, ha denunciado que en 2024 el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, decidió romper dicho pacto por "orden" de la "dirección nacional de su partido", al "pactar con el PSOE la llegada de más menores extranjeros no acompañados e inmigrantes ilegales".

Como ha defendido el candidato de Vox, esta situación, llevó a su formación a elegir entre "los sillones" o sus principios, y finalmente se optó por estos últimos para no "estafar" a sus votantes.

Finalmente, el candidato ha insistido en que Vox se presenta a estos comicios con el objetivo de llevar a la Junta las "políticas del sentido común" que reclama la mayoría de los castellanos y leoneses.