Pollán destaca el compromiso del talento joven deportista de CyL y apuesta por reducir la burocracia para clubes

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, durante la gala de entrega de los XIV Premios Pódium del Deporte de Castilla y León - JCYL

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha defendido la apuesta de la Junta por el talento joven para favorecer la conciliación de los estudios con el deporte de alto rendimiento, que se une al compromiso por reducir cargas y simplificar trámites para que entidades y deportistas dediquen su tiempo y esfuerzo a la consecución de sus logros.

Con motivo de la gala de entrega de los XIV Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que reconocen la trayectoria del 2025 de los galardonados, Pollán ha subrayado el papel esencial que juega el ámbito deportivo en la consecución de la cohesión social de la Comunidad, dado que las múltiples disciplinas sirven de palanca tractora y generan un impacto y retorno en sectores como la industria, el turismo o la formación.

Una comunidad en buena forma física es una "comunidad sana, fuerte y unida, conocedora del valor del esfuerzo y habituada al trabajo en equipo", ha asegurado Pollán, quien ha remarcado que esa es la labor que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con el reconocimiento del deporte en mayúsculas a partir de los Premios Pódium, cuya presente edición acogió la Iglesia del Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

Desde 2027, ha detallado el vicepresidente, se fomentará el talento joven a través de una convocatoria anual de becas para deportistas en las residencias de titularidad autonómica, que se unirá a la puesta en marcha un plan de construcción y modernización de infraestructuras deportivas, con especial atención a las instalaciones de interés autonómico.

El objetivo prioritario es dotarlas de las mejores condiciones para la preparación de los deportistas de alto rendimiento y la celebración de competiciones de carácter nacional e internacional, ha trasladado Pollán para, a renglón seguido, recalcar que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se mantendrá, durante la presente legislatura, en escucha y trabajo permanente con clubes, federaciones y deportistas en general.

"Estamos en el mismo equipo", ha apuntado el vicepresidente en compañía del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico.

En ese sentido, Pollán tuvo presente al medio rural y su entorno natural como elemento de dinamización económica y turística para posicionar a Castilla y León como destino preferente de grandes acontecimientos deportivos, sin olvidar la apuesta por garantizar que los jóvenes de los pequeños municipios tengan las mismas oportunidades para la práctica deportiva.

EXCELENCIA DEPORTIVA

Los premios Pódium reconocen el esfuerzo y los méritos deportivos de personas y entidades que contribuyen al desarrollo y difusión del deporte castellano y leonés.

Los Premios Pódium del Deporte de Castilla y León galardonaron a Sergio de Larrea (baloncesto), en la categoría de Mejor Deportista Absoluto; Rubén Leonardo (atletismo), como Mejor Deportista Promesa; David José Pineda (atletismo), en Deporte y Discapacidad; Óscar Arribas Jiménez (kárate), Premio Deporte en Edad Escolar; el Club Deportivo El Salvador, como Mejor Entidad; y Juan Herrero Valentín, como Mejor Entrenador.

De igual forma, la edición ha entregado varias menciones especiales para la escaladora Iziar Martínez Almendros, la Asociación de la Prensa de Valladolid y el Club Deportivo Tjalve especializado en carreras de orientación.