Pollán elogia la "vocación universal" de los certámenes literarios y artísticos que impulsa la Fundación Monteleón

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán clausura el III Encuentro Fundación Monteleón destacando el valor del mecenazgo cultural y el trabajo cotidiano de los creadores - CORTES

LEÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, ha elogiado la "vocación universal" de los certámenes literarios y artísticos que impulsa la Fundación Monteleón, al tiempo que ha destacado el valor del mecenazgo cultural y el trabajo cotidiano de los creadores.

Lo ha hecho en el marco de la clausura del III Encuentro Fundación Monteleón que se ha celebrado este viernes en el Salón de Actos de Unicaja, una cita "ya consolidada" en el panorama cultural leonés y en la que se han entregado los premios correspondientes a los certámenes literarios y artísticos de la fundación.

Durante su intervención, el presidente del Parlamento autonómico ha destacado el "honor, el placer y la responsabilidad" de haber acompañado los tres encuentros celebrados hasta la fecha, para después subrayar la importancia de la labor que realiza la fundación "por preservar y difundir" la cultura, pero "sin elevar lo leonés a la categoría de hecho diferencial y separador".

La prueba, ha remarcado, es que su certamen literario y artístico está "abierto a todo el mundo, de lo que dan sobradas muestras las dispares procedencias de los participantes".

En este sentido, ha felicitado a los ganadores y participantes y ha puesto en valor la alta participación y el esfuerzo creativo de todos ellos. "Enhorabuena a los ganadores de las distintas modalidades: César-Luis, Luciano, Alicia, Manuel y Morales. Y, junto a ellos, enhorabuena a los tantos y tantos participantes, que han sido muchos", ha expresado.

Asimismo, ha reconocido que muchos de los autores no pueden dedicarse plenamente a su vocación, lo que hace "más meritorio su trabajo creativo", un punto en el que ha apelado al compromiso social con la creación artística y ha hecho un llamamiento al mecenazgo y al apoyo privado a la cultura.

Con esto, ha precisado, no pide la "creación urgente de un cuerpo de pintores, escritores y poetas a cargo del Estado", ya que hay "suficiente con las subvenciones a tales o cuales amiguetes para que, bien través de sus textos, bien de sus películas, bien del formato que sea, cuelen los argumentarios de según qué partidos".

"Sí pido, en cambio, que quien pueda involucrarse en las muy nobles labores del mecenazgo y el patrocinio, se involucren. La Fundación Monteleón ya lo hace. Que cunda el ejemplo. El buen ejemplo", ha concluido.

PREMIOS III ENCUENTRO FUNDACIÓN MONTELEÓN

Durante el acto se han entregado los premios de las distintas convocatorias literarias y artísticas correspondientes al año 2025, que suman cerca de 1.600 participantes entre todas sus modalidades.

El XII Certamen de Novela Corta 2025 ha recaído en Alicia Andrés Ramos con la obra 'arden los estanques' procedente de Asturias. Por su parte, en el 59 Certamen Libro de Cuentos 2024 el ganador ha sido Luciano Montero Viejo con la obra 'Mercromina', procedente de Asturias.

En el 60 Certamen Libro de Cuentos 2025 el ganador ha sido César-Luis Romero Mejías con la obra 'Piel quebrada, procedente de Sevilla, mientras que el XI Certamen de Poesía 2025 ha recaído en Morales Monterríos con la obra 'Panóptico, procedente de Chile.

En el caso del II Certamen de Acuarela, en el que además del ganador se han concedido cinco premios y tres menciones especiales por su valor artístico, el primer premio ha sido para Manuel Carballeira Rivas, procedente de Coruña