Pollán pide achicar la brecha entre política y sociedad y ve riesgo en el "ensimismamiento"

Pide respeto y ejemplaridad y ahorrar a la ciudadanía "la vergüenza ajena por determinados numeritos extemporáneos"

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, ha advertido este viernes del "gran riesgo" que corren los representantes políticos con el ensimismamiento, "un lujo que no podemos permitirnos", ha añadido, por lo que ha urgido a "achicar la brecha" entre la clase política y la sociedad civil.

En este sentido, ha recordado a los parlamentarios que es "condición necesaria" abandonar "todo maximalismo ideológico" y ha llamado a desaprender a marchas forzadas "la odiosa jerga del politiqués" para volver a sentir con el sentir del pueblo, al que hay que escuchar pero no tutelar, ha aclarado. "Si no lo hacemos, mereceremos ser sepultados por nuestra arrogancia y arrinconados por el nuevo signo de los tiempos", ha sentenciado al respecto.

Pollán también ha reivindicado el sentido común como principio rector de la política, que ha diferenciado del pensamiento único, y ha llamado a hacer del Parlamento de Castilla y León una escuela de la crítica, del argumento y de la discusión con "debates apasionados" y con "diversidad de opiniones" pero en los que el apasionamiento no lleve a perder de vista la distinción entre las ideas y las personas.

"No es cierto que toda idea, opinión o conducta sean respetables, las hay detestables", ha lamentado el jefe del Ejecutivo que ha pedido a los parlamentarios que no les tiemble la voz a la hora de "señalar" esas conductas. También ha pedido no transigir con quienes buscan "los cinco minutos de fama tuitera o la gloria efímera del zasca con la indeseable consecuencia de convertir este hemiciclo en un circo de varias pistas".

Pollán ha exigido "ejemplaridad" y "respeto", una actitud esta última que ha reclamado tanto para los trabajadores y funcionarios de las Cortes, como para los propios políticos y para los ciudadanos que, según ha añadido, son, "en ocasiones, contribuyentes muy por encima de sus posibilidades".

"El día en el que nos pongamos de acuerdo en qué es gasto público necesario y qué es gasto político superfluo habremos dado un enorme paso para el alivio de la presión fiscal. Mientras ese día no llegue, sí está a nuestro alcance ahorrar a la ciudadanía la vergüenza ajena por determinados numeritos extemporáneos", ha insistido.

PIDE "SENTIDO DE LA OPORTUNIDAD" EN LOS DEBATES

El presidente de las Cortes ha defendido por otro lado que no hay inquietud que no pueda formar parte del debate en el hemiciclo de Castilla y León, en alusión a los asuntos nacionales e, incluso, internacionales, y ha apelado en todo momento al "sentido de la oportunidad" de los asuntos propuestos. "No se trata de dónde trae su origen tal o cual cuestión, se trata de en qué medida los debates interesan o afectan a los habitantes de Castilla y León", ha considerado.

Estos son algunos de los mensajes que ha trasladado Pollán en su discurso en el acto institucional de conmemoración del 42 Estatuto de Autonomía de Castilla y León que se ha celebrado este viernes, tres días después del cumpleaños de la norma básica de convivencia que se promulgó un 25 de febrero.

El presidente de las Cortes ha recordado que pertenece a un partido, Vox, "nada partidario del Estado de las Autonomías" si bien ha rechazado hablar de contradicciones o del imperativo de la ley por su intervención en el acto institucional en el aniversario del Estatuto de Autonomía, ya que, según ha rememorado, cuando tomó posesión como jefe del Legislativo de Castilla y León en 2022 lo hizo "con una enorme responsabilidad" y con un "inmenso honor".

En este sentido, ha apelado al preámbulo del Estatuto de Autonomía, que ha aconsejado leer y releer y al que ha titulado "Lo que España y también el mundo deben a Castilla y León" para recordar la "decisiva" contribución de la Comunidad Autónoma al germen y consolidación de instituciones como las del parlamentarismo, los municipios o la universidad, al "uso masivo y creciente" de la lengua castellana y a la hispanidad.

Y de la norma básica de Castilla y León ha considerado que "lo mejor que se puede decir" de ella es que "ni su espíritu ni su letra pretenden la desigualdad entre los españoles mediante la consagración de hechos, más que diferenciales, separadores". "Esto es así --ha explicado-- porque los castellanos y leoneses nunca hemos pretendido ser más que el resto de españoles, tampoco menos".