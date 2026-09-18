Pollán pide "llegar a acuerdos" con los países de origen de los menores migrantes de Ceuta para poder devolverlos

ZAMORA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha llamado hoy a explorar la legislación para "llegar a acuerdos" con los países de origen de los menores migrantes de Ceuta para poder devolverlos.

Pollán ha asegurado que esta vía es una de las opciones que ofrece la normativa y ha apostillado que se está "explorando" su aplicación. "Sabemos que estamos peleando en desigualdad de fuerzas, desde el Gobierno de Castilla y León, contra lo que se ha convertido en una mafia", la de la inmigración ilegal, "en connivencia con el Reino de Marruecos", un "país invasor". "Vamos a llevar nuestro pacto de Gobierno hasta el final", ha añadido el vicepresidente.

Pollán ha asegurado que "ya hay pequeñas victorias con recursos administrativos que están en contra del reparto arbitrario" de menores por parte del Gobierno de España", un Gobierno que "no ha cumplido sus competencias en materia de extranjería y que reparte el problema entre las comunidades autónomas".

En este sentido, la advertencia de Pollán ha sido clara: "Vamos a seguir peleando en todos los frentes, vamos a explorar la posibilidad de devolver a los menores a sus países de origen, una posibilidad que nos da la Ley de Extranjería".

El vicepresidente se ha mostrado contrario a recibir a los menores en la comunidad y ha pedido luchar "con todos los medios legales y jurídicos que hay al alcance". "Queremos que el Gobierno de España cumpla con la legislación nacional e internacional y con el principio del interés superior del menor", un principio que "dice que los menores tienen que estar con sus familias", ya sea "en el Reino de Marruecos o en los países de origen" que correspondan.