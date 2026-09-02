Pollán posiciona a la familia en el "centro de las políticas" y defiende su apoyo como "eje de actuación"

Un momento de la reunión. - JCYL

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha mantenido hoy una reunión con la Federación de Familias Numerosas de Castilla y León, una entidad que representa a un colectivo que en la Comunidad suma cerca de 34.000 títulos a cierre de 2025 y ala que ha comprometido su apoyo y poner a la familia en el centro de sus políticas durante esta legislatura.

La entidad ha estado representada por su presidente, Mariano Caballero, así como por el secretario, Benoît Ruiz de Veye, detalla a través de un comunicado.

A ese respecto, el vicepresidente ha trasladado que, de cara a los próximos cuatro años, las líneas de trabajo en esta materia radicarán en el apoyo económico directo a las familias con el objetivo de reducir el coste de tener hijos, además de lograr una conciliación real para que trabajar y formar una familia sea compatible. Sin olvidar el impulso y la innovación en la mediación familiar y prevención de conflictos.