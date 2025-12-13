Pollán reivindica en 'Dulce Tentación' las tradiciones como un patrimonio común que fortalece la convivencia

1035825.1.260.149.20251213130744 El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, asiste a la feria 'Dulce Tentación' - CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha dado la bienvenida a los asistentes a la feria 'Dulce Tentación' y ha destacado su compromiso con las tradiciones como un patrimonio común que fortalece la convivencia.

Lo ha hecho en el marco de su asistencia a la segunda jornada de la feria de repostería de convento que se celebra en el vestíbulo principal del Parlamento autonómico durante este fin de semana.

Lo recaudado este fin de semana irá destinado íntegramente a los monasterios y conventos participantes, para su mantenimiento y el del patrimonio artístico y cultural que representan.

En su intervención, Pollán ha recordado que 'Dulce Tentación' nació hace unos años en las propias Cortes como un encuentro para acercar al público los dulces elaborados artesanalmente en conventos y monasterios de Castilla y León.

"Durante un tiempo dejó de celebrarse, pese al gran éxito de público", ha apuntado, al tiempo que ha subrayado que su recuperación la Navidad pasada volvió a demostrar el "enorme cariño con el que la ciudadanía recibe esta iniciativa".

En su intervención, ha invitado a los visitantes a ser "generosos con las compras" y ha recordado que el importe íntegro se destina al mantenimiento de los monasterios y conventos participantes, un patrimonio histórico, cultural y espiritual que pertenece a todos.

También ha subrayado que los propios dulces "son parte de ese patrimonio compartido" y animó a hacerles un hueco en las mesas navideñas: "Que su sabor no se pierda, que siga vivo generación tras generación".

HORARIOS Y ACTUACIONES

Tras su inicio en viernes por la tarde, el horario de apertura al público de 'Dulce Tentación' durante el fin de semana será hoy sábado de 11.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 20.00 horas.

Las actuaciones en directo de hoy corren a cargo de la Escuela de Música 'Hansel y Gretel', a las doce del mediodía, y esta tarde el coro 'Voces Blancas', de Valladolid, lo hará a las seis y media. Por último, mañana domingo, el grupo 'Sambach' actuará el domingo a las 12.00 horas.

El objetivo de esta feria es que lo recaudado con las ventas que se realicen sirva para el mantenimiento de los propios conventos y de su patrimonio artístico y cultural, de innegable valor para el patrimonio de la Comunidad.