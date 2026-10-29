Pollán remarca la justicia como un "eje irrenunciable" de Vox ante el Gobierno "mafioso" y "corrupto" de Sánchez

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, durante un acto en Ávila - VOX

ÁVILA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario VOX en Castilla y León, Carlos Pollán, ha defendido hoy en Ávila el eje de la justicia, que se une a la desregulación, prioridad nacional y la remigración, al ser un cuarto pilar "irrenunciable" para "llevar al banquillo al actual Gobierno mafioso".

También ha apelado a la justicia para las víctimas y sus familiares tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y ha reclamado que el Gobierno, al que ha tachado de "mafia corrupta", se siente en el banquillo por la corrupción que le atribuye.

Lo ha hecho durante un acto celebrado en Ávila en el que también ha participado el líder nacional de la formación, Santiago Abascal, donde ha defendido que el mejor homenaje a las víctimas, sus familiares y las personas que están sufriendo es denunciar la corrupción del Ejecutivo central, al que ha acusado de gobernar desde hace ocho años mediante prácticas que ha calificado de "mafia".

En este sentido, ha asegurado que Vox mantendrá sus actos y su actividad política pese a las críticas recibidas, al tiempo que ha señalado que la formación lleva a cabo actos en distintas ciudades españolas y ha defendido que sus representantes pueden dirigirse a los ciudadanos sin engañarles ni mentirles.

Durante su intervención, Pollán ha repasado algunos de los ejes de la campaña electoral de la formación, como la remigración, la desregulación y la prioridad nacional, y ha añadido la justicia como un "cuarto principio irrenunciable".

Pollán también ha advertido de que un nuevo mandato de cuatro años del actual Ejecutivo supondría un peligro para España.

Por ello, ha llamado a movilizarse en las elecciones del 29 de noviembre y ha expresado su confianza en que Vox mejore sus resultados en Castilla y León, Aragón, Extremadura y Andalucía para facilitar que Santiago Abascal llegue a la Presidencia del Gobierno.